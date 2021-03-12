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12.03.2021 23:55
Рубрика: Происшествия

Замглавы Ставрополья арестовали по подозрению во взяточничестве

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В Ставропольском крае задержан заместитель председателя правительства Ставропольского края Александр Золотарев. Его подозревают в получении взяток при строительстве крупных медицинских объектов, заявили в региональном следственном управлении СК РФ.

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По версии следователей, еще в декабре 2017 года зампред правительства края вступил в сговор с заместителем министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексеем Когарлыцким и получил взятку в 2,5 миллиона рублей от представителя некой компании. За эти деньги он якобы пообещал покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

По той же схеме в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили еще одну взятку в 15,5 миллионов рублей от того же предприятия. На этот раз они помогали в возведении лечебно-диагностического корпуса краевого клинического кардиологического диспансера в столице региона.

Как выяснили следователи, третий преступный эпизод касается 2019 года, когда зампред Золотарев и его сообщник Когарлыцкий, который на тот момент уже был министром того же ведомства, получили 45 миллионов рублей за покровительства теперь уже стройки лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера.

Задержали краевого зампреда в аэропорту Ставрополя в пятницу, 12 марта, когда тот пытался скрыться. На него возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Решением суда его заключили под стражу.

Напомним, ранее следователи возбудили сразу семь уголовных дел против бывшего главы министерства строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

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