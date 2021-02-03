Против экс-главы минстроя Ставрополья завели седьмое уголовное дело

Новости

Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ 09:53
В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 11:08
Рубрика: Происшествия

Против экс-главы минстроя Ставрополья завели седьмое уголовное дело

Текст: Михаил Сухарев

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил против бывшего главы министерства строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в получении взятки.

- По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере 1 миллиона рублей за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства - многоэтажного офисного здания с автомойкой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Под Костромой экс-замглавы города оштрафован за взятку в 33 млн рублей

Также следствие установило предполагаемых взяткодателя и посредника, который передал деньги Когарлыцкому. Пока решается вопрос о том, какое процессуальное решение принять в их отношении. Сейчас специалисты собирают доказательства по уголовному делу.

Как сообщалось ранее, Алексея Когарлыцкого задержали в ноябре 2019 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее суд его арестовал. Пока шло следствие, стало известно о возможной причастности бывшего крупного чиновника к целому ряду преступлений. Против мужчины завели четыре уголовных дела о взяточничестве и два за превышение должностных полномочий. Правоохранители считают, что Когарлыцкий на посту министра помог получить госконтракты выгодным для себя фирмам, за что получал откаты, а также способствовал ускоренному принятию решений по принятию проектов. Например, экс-министра подозревают во взятке почти в 50 миллионов рублей по двум эпизодам, а также получении автомобиля Porsche Cayenne S стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Власти предложили режим анонимности для крупных инвесторов в Крыму
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери