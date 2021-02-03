Против экс-главы минстроя Ставрополья завели седьмое уголовное дело

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил против бывшего главы министерства строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого еще одно уголовное дело. На этот раз его подозревают в получении взятки.

- По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере 1 миллиона рублей за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства - многоэтажного офисного здания с автомойкой, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Также следствие установило предполагаемых взяткодателя и посредника, который передал деньги Когарлыцкому. Пока решается вопрос о том, какое процессуальное решение принять в их отношении. Сейчас специалисты собирают доказательства по уголовному делу.

Как сообщалось ранее, Алексея Когарлыцкого задержали в ноябре 2019 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Позднее суд его арестовал. Пока шло следствие, стало известно о возможной причастности бывшего крупного чиновника к целому ряду преступлений. Против мужчины завели четыре уголовных дела о взяточничестве и два за превышение должностных полномочий. Правоохранители считают, что Когарлыцкий на посту министра помог получить госконтракты выгодным для себя фирмам, за что получал откаты, а также способствовал ускоренному принятию решений по принятию проектов. Например, экс-министра подозревают во взятке почти в 50 миллионов рублей по двум эпизодам, а также получении автомобиля Porsche Cayenne S стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей.