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25.11.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На экс-министра строительства Ставрополья завели дело о взятке

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае получил развитие громкий скандал вокруг ареста бывшего министра строительства региона Алексея Когарлыцкого, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Теперь же на него завели еще одно уголовное дело по статье "Получение взятки", сообщили в понедельник в краевом следственном управлении СК РФ.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Следователи выяснили, что в 2017 году Когарлыцкий, занимая должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставрополья, помог директору коммерческой компании стать председателем общественного совета при минстрое края. В 2018 году подозреваемый, уже ставший к тому моменту министром, заставил руководителей двух подведомственных бюджетных учреждений заключить контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, которую возглавлял председатель общественного совета министерства.

- За эти действия в апреле 2019 года чиновник получил от своего знакомого, в интересах которого он действовал, взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7 миллионов 850 тысяч рублей, - сообщили в СУ СК РФ по краю.

Ранее экс-министр уже стал фигурантом другого дела за то, что, по версии следствия, подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа. Монтаж не был осуществлен, а стоимость материалов - значительно завышена. В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Сейчас он арестован и находится под стражей на время расследования.

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