На Ставрополье задержан министр строительства края

В Ставрополе задержан министр строительства и архитектуры региона Алексей Когарлыцкий. Высокопоставленный чиновник, против которого заведено уголовное дело, подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в краевом СК.

По версии следствия, чиновник подписал справки о стоимости выполненных работ и затрат одной из фирм по госконтракту на строительство легкоатлетического манежа. Монтаж не был осуществлен, а стоимость материалов - значительно завышена. В результате государству был причинен ущерб на сумму свыше 14 миллионов рублей.

Как уже сообщалось, в середине октября СК завел также уголовное дело против министра физической культуры и спорта Ставрополья Романа Маркова. Кстати, он стал первым подозреваемым по делу о нарушениях при строительстве того самого легкоатлетического манежа. Дома у Маркова и в минспорта края тогда провели обыски, а позже выяснилось, что обыски прошли и в минстрое.

Оба министра не вошли в новый состав правительства Ставропольского края. Об этом на срочном заседании комиссии по противодействию коррупции заявил недавно переизбранный губернатор региона Владимир Владимиров.

Как рассказали в СУ СК по краю, следствие готовит ходатайство в суд о заключении Алексея Когарлыцкого под стражу.