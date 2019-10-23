Высокопоставленные сотрудники правительства Ставрополья оскандалились

СК по региону на днях возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра физической культуры и спорта Ставрополья Романа Маркова. По данным правоохранителей, чиновник в 2017 году незаконно допустил коммерческую фирму к подготовке техзадания и обоснованию цены для проведения аукциона на закупку спортинвентаря в рамках федеральной целевой программы по развитию спорта.

Как рассказали следователи, в результате фирма выиграла и сам тендер на закупку инвентаря для Ставропольского училища олимпийского резерва на сумму свыше 14 миллионов рублей. Но при проверке выяснилось, что рыночная стоимость оборудования была сильно завышена: реальная составляла чуть больше 8 миллионов, а остальная часть суммы бесследно исчезла.

Сотрудники СК и полиции провели обыск и выемку документов не только в рабочем кабинете и дома у Маркова, но и в министерстве строительства и архитектуры Ставрополья. Это ведомство, возможно, имело отношение к хищениям при возведении трех физкультурно-оздоровительных комплексов на территории региона, а также к закупке оборудования.

Кроме того, следователи заподозрили в причастности к хищениям и краевого депутата Алексея Назаренко, который занимал должность директора фирмы "Кавказстройинвест". В отношении него заведено уголовное дело о присвоении 8,8 миллиона рублей во время строительства легкоатлетического манежа. Сейчас депутат объявлен в розыск.

Надо сказать, громкими процессами в отношении чиновников высокого уровня жителей края не удивишь. Еще свежи воспоминания о возбужденных уголовных делах против зампредседателя правительства Ставрополья Андрея Мурги (он находится в международном розыске) и министра строительства Игоря Васильева (над экс-чиновником идет суд).

Но нынешние скандалы имеют важную особенность: на них оперативно отреагировал только что переизбранный на второй срок губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Он сразу собрал заседание комиссии по противодействию коррупции, на котором заявил, что далеко не все министры сохранят свои места.

- Один из членов правительства уже не попал в новый состав. Если претензии силовых структур окажутся обоснованными, также не войдут в него руководители министерств строительства и архитектуры, физической культуры и спорта, - сказал глава региона.

А следом губернатор сообщил об увольнении заместителей в минспорта и минсельхоза региона Ильи Юрчишина и Андрея Олейникова. Было решено расширить полномочия отдела по профилактике коррупционных правонарушений и подчинить его напрямую главе края.

- Сейчас разрабатывается амбициозный проект "Ставрополье 2.0", посвященный развитию региона на ближайшие пять лет. Губернатор недавно заявил, что реализовать его можно только при условии, что в его команде будут находиться люди, не связанные с коррупцией, - говорит руководитель ставропольского филиала Фонда развития гражданского общества Геннадий Косов. - И если последние события как раз вызваны его работой по избавлению управленческого блока от нечистых на руку чиновников, то вполне возможны и новые громкие дела.

Машины подвели

Губернатор Ставрополья потребовал лишить полномочий двух депутатов Петровского городского округа. У них при проверке прокуратурой края были обнаружены серьезные нестыковки в сведениях о доходах. У Григория Чертова в декларации не оказалось пяти автомобилей, четырех земельных участков и процентов от вкладов, а у его коллеги Галины Гребенюк - трех машин, двух участков земли и нескольких вкладов в банках.

Тем временем

В минувшую пятницу в суд поступило дело против бывшего заместителя председателя правительства Ставрополья Ирины Кувалдиной. Как следует из материалов расследования, по распоряжению чиновницы Ставропольскому колледжу связи, директором которого, кстати, работает ее муж, незаконно перечислили 2,6 миллиона рублей. Чиновнице грозит до семи лет лишения свободы.