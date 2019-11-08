Суд арестовал министра строительства Ставропольского края

Задержанного в Ставрополе министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого заключили под стражу на время расследования уголовного дела.

Как "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ставропольскому краю, суд удовлетворил ходатайство сотрудников ведомства.

- На основании решения суда Алексей Когарлыцкий на период расследования уголовного дела будет находиться под стражей, - уточнили в ведомстве.

Как уже сообщалось, министра задержали вечером 6 ноября. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, во время строительства спортивного объекта в Ставропольском крае с его помощью "были завышены цены на материалы". Государству, как сообщили в СК, был нанесен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.