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08.11.2019 17:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал министра строительства Ставропольского края

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Задержанного в Ставрополе министра строительства и архитектуры региона Алексея Когарлыцкого заключили под стражу на время расследования уголовного дела.

На Ставрополье задержан министр строительства края

Как "РГ" сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Ставропольскому краю, суд удовлетворил ходатайство сотрудников ведомства.

- На основании решения суда Алексей Когарлыцкий на период расследования уголовного дела будет находиться под стражей, - уточнили в ведомстве.

Как уже сообщалось, министра задержали вечером 6 ноября. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, во время строительства спортивного объекта в Ставропольском крае с его помощью "были завышены цены на материалы". Государству, как сообщили в СК, был нанесен ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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