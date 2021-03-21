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21.03.2021 14:19
Рубрика: Происшествия

СК опубликовал видео обыска в кабинете губернатора Пензенской области

Текст: Иван Петров
Следственный комитет России опубликовал отрывок из оперативного видео, на котором силовики производят обыск и выемку документов в служебном кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Сам глава региона следственным действиям не мешает. По его лицу видно, что он шокирован происходящим.

В воскресенье утром стало известно о задержании губернатора Белозерцева и знакомого ему главы крупной фармацевтической компании Бориса Шпигеля.

По данным следствия, в период с января по сентябрь 2020 года чиновник получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова более 31 млн рублей в качестве взяток. Передача денег осуществлялась через посредников. За мзду губернатор должен был предоставить фармкомпании Шпигеля преимущества при заключении госконтрактов, связанных с закупкой лекарств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

"В ближайшее время задержанным предъявят обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщали в СК России.

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