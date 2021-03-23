Петр Тодоровский-мл. приступил к съемкам "Здорового человека"

После серьезного успеха сериала "Полет" Петр Тодоровский-младший приступил к съемкам нового фильма по своему сценарию "Здоровый человек". Художественный руководитель будущей картины - Борис Хлебников.

В распространенном кинокомпанией 1-2-3 Production пресс-релизе режиссер характеризует фильм как историю о нравственном беспокойстве. "В первый съемочный день я испытал панику и ужас, как всегда. И промерз, потому что снимали сцену на катке в минус 15. Ира Старшенбаум и Никита Ефремов - замечательные актеры, они очень точно попадают в типажи, описанные в сценарии. И я очень рад, что они заинтересовались нашей историей".

Никита Ефремов играет спортивного комментатора Егора Тихонова, который отказался от привычного комфортабельного образа жизни, помогая людям. Он становится свидетелем человеческой трагедии и примыкает к поисково-спасательному отряду "ЛизаАлерт". Это серьезное нравственное испытание - расставание с хорошо оплачиваемой работой, полная перемена в образе жизни - чуть не приводит в катаклизмам в семье.

Роль его жены Майи поручена Ирине Старшенбаум. "Это история о честности, о том, как сделать себя лучше, как работать над собой и жить в этом мире, - говорит популярная актриса. - Роль женщины с двумя детьми, которая пытается спасти свой брак, свою семью, - для меня вызов. Оба главных героя фильма эгоистичны, они потерялись в уютной действительности и уже не понимают, куда идут и для чего живут".

Съемки фильма продлятся до конца мая. Картина должна выйти на экраны в 2023 году.