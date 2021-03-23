Петр Тодоровский-младший снимает новый фильм с Никитой Ефремовым

Не успел Петр Тодоровский-младший насладиться успехом, который пришел к нему после первого сериала "Полет", как взялся за новый проект. На этот раз - дебют в кино полнометражном - в фильме "Здоровый человек" будет снова играть Никита Ефремов.

Теперь можно шутить, что Ефремов прошел путь от "Хорошего человека" к "Здоровому человеку". Кто не вспомнит - "Хороший человек" - это сериал, вышедший в 2020-м году, в котором Ефремов также сыграл главную роль - маньяка. Кстати, редкий случай, когда режиссер снимает вначале сериал, а затем - полный метр. Чаще происходит наоборот: дебютантов в короткометражном и полнометражном кино приглашают в сериалы.

Съемки "Здорового человека" начались в Москве 22 марта. Сценарий к фильму также написал Петр Тодоровский. А художественным руководителем дебюта стал режиссер Борис Хлебников - дня не проходит, чтобы не появлялась новость о каком-то из его проектов. В главной женской роли - Ирина Старшенбаум, знакомая зрителю по фильмам "Притяжение", "Лето", "Т-34" и другим. Что касается продюсеров, Тодоровский-младший не изменил Валерию Федоровичу и Евгению Никишову - драму производит их кинокомпания 1-2-3 Production.

"Здоровый человек" - история о нравственном беспокойстве. В первый съемочный день я испытал панику и ужас, как всегда. И промерз, потому что снимали сцену на катке в минус 15. Ира Старшенбаум и Никита Ефремов - замечательные актёры, и они очень точно попадают в типажи, описанные в сценарии. И я очень рад, что они заинтересовались нашей историей", - говорит Петр Тодоровский. Цитата приводится в релизе, который на эксклюзивной основе поступил в редакцию "РГ".

Ефремов играет спортивного комментатора Егора Тихонова, который находится в кризисе среднего возраста. Оказавшись свидетелем чужой трагедии, он принимает ее близко к сердцу и становится волонтером. Он помогает матерям больных детей в раковом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт". Но обретение новой жизни дорого обходится Егору: он лишается работы, чуть не разводится с женой. Майю, жену Егора - молодую, привлекательную женщину с двумя детьми, и играет Ирина Старшенбаум. Ей нелегко даются метания Егора. А он сам все чаще спрашивает себя, настолько ли он сильный человек, чтобы пройти свой путь до конца.

Если не считать, что поисковая тема и отряд "Лиза Алерт" довольно часто стали фигурировать в российских фильмах и сериалах последнего времени ("Нелюбовь", "Псих", "Последствия" и другие), то есть надежда, что Тодоровский-младший создаст интересное кино. По крайней мере, Никита Ефремов признается, что сценарий его зацепил: "Меня сразу в сценарии что-то зацепило, но я не мог понять что. Мне потребовалось прочитать его несколько раз, чтобы он в меня проник. У меня даже было отторжение в начале, возможно, подсознательно я узнал какие-то свои части, которые в себе не до конца принимаю. Проблемы, которые волнуют моего героя, как он находит контакт со своими чувствами и как его от этого начинает разносить куда-то не туда, вплоть до того, что он уже не держит свою жизнь, она начинает разваливаться - этот переход от головы к чувствам - меня очень заинтересовал. У меня замечательные партнеры - Женя Ткачук, Ира Старшенбаум, Даша Балабанова. С Петром Валерьевичем Тодоровским у нас уже был сериал "Полет" и, безусловно, с ним очень интересно работать. От съемок и от себя я жду, что это будет очень кайфовый процесс и, возможно, мы сделаем что-то, что поможет людям безопасно прожить какие-то свои экстремальные чувства".

Съемки фильма "Здоровый человек" продлятся до мая. К выходу фильм запланирован в 2023 году.