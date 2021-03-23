Почему цена нефти марки Brent опустилась ниже 61 доллара за баррель

Нефтяные котировки падают с 18 марта. Основная причина - опасения по поводу восстановления спроса на нефть на фоне усиления карантинных ограничений в некоторых странах и разочарование рынка из-за не слишком успешной и быстрой массовой вакцинации в Европе.

Снижение цен 23 марта усугубила новость о том, что в Германии и Франции, крупнейших потребителях нефти в Европе, до середины апреля продлены ограничения из-за коронавируса.

Если в начале марта рынок не реагировал на новости об увеличении объемов в нефтехранилищах США на 21 млн баррелей, то теперь даже прирост в несколько сотен тысяч баррелей вызывает давление на котировки. Негативный настрой сменил позитивные ожидания после продления действующих условий сделки ОПЕК+ в начале месяца.

Даже после этого снижения уровни на рынке нефти соответствуют оптимистичным прогнозам конца прошлого года. Поэтому для сырьевых компаний и сырьевых валют они остаются крайне благоприятными, хотя краткосрочно могут быть под давлением, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.