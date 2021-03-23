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23.03.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Поддержка возобновляемой энергетики до 2035 года составит 350 млрд рублей

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новая программа поддержки развития Возобновляемых источников энергии (ВИЭ), так называемая ДПМ ВИЭ 2.0, составит 350 млрд рублей, на период с 2025 до 2035 года. За это срок планируется введение порядка 6,7 ГВт мощностей на ВИЭ. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
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Ранее сообщалось, что в эти объемы войдут более 2ГВт солнечной и 4 ГВт ветряной генерации, а также 200 МВт малой гидрогенерации.

Как пояснил замминистра, сумма поддержки ВИЭ была уменьшена с 400 до 350 млрд рублей по результатам предыдущего отбора мощностей. Они показали существенное снижение капитальных затрат для установки генерации на солнце и ветре, что и было учтено при формировании новых параметров на 2025-2035 год. В случае с поддержкой ВИЭ, речь идет не о выделяемых из бюджета средствах, а об увеличении нагрузки на промышленных потребителей электроэнергии, так называемом, перекрестном субсидировании.

В Минэнерго ожидают, что результатом второй части программы станет снижение стоимости "зеленой" генерации электричества, то есть свободная конкуренция с ценами производства энергии на традиционных источниках, а также увеличение локализации (производства в России) оборудования для ВИЭ и экспортное признание отечественных технологий. Новые требования по локализации и экспорту прописаны в параметрах программы.

В отрасли как с новыми условиями, так и с сокращением суммы поддержки развития ВИЭ, согласны далеко не все. "Сокращение объемов поддержки и новые требования приведут к тому, что максимальный объем ввода новых мощностей ВИЭ будет ниже 500 МВт в год, то есть не более 5 ГВт за весь период", - говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. По его мнению, ужесточение требований по локализации приведут к необходимости дополнительных инвестиций в промышленные производства, которые не смогут окупиться при снижении объёма внутреннего рынка. Сокращение программы ниже минимально предусмотренных параметров приведет к закрытию части созданных с нуля в стране производств, сектор потеряет и рабочие места, и компетенции, сказал глава АРВЭ.

Возобновляемой энергетике усложнили условия получения поддержки

Участие в программе договоров поставки мощности (ДПМ) ВИЭ выгодно энергетическим компаниям, поскольку позволяет снизить инвестиционные риски генерирующих компаний. Мощность по этим договорам оплачивается по повышенному установленному тарифу в течение ранее оговоренного периода времени. Проекты отбираются на конкурсной основе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на ОФЗ.

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