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Рубрика: Власть

Игра в высшей лиге

Политологи обсудили главные интриги выборов в Госдуму
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Столичный выпуск № 61(8412)
Ключевая интрига выборов в Госдуму - в каком виде сохранится "большая четверка" парламентских партий и добавится ли к ним пятая. Перспективы политических игроков в преддверии парламентской гонки обсудили эксперты на "круглом столе" в Москве.

Фонд развития гражданского общества подготовил свой рейтинг партий и распределили их по лигам. Высшую ожидаемо возглавила "Единая Россия", имеющая, по оценкам экспертов, наилучшие стартовые позиции накануне выборов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Качество политической инфраструктуры, представленность в органах власти от федерального до регионального и муниципального уровней, активное привлечение в предварительное голосование и, соответственно, в партийные списки лидеров общественного мнения из числа волонтеров - все это, на наш взгляд, может дать хорошие предпосылки для очень результативного выступления, - отметил глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

"Я думаю, 54% - это задача максимум, но тем не менее результат в диапазоне от 42% до 47% вполне ожидаем", - добавил он. Политолог Алексей Чеснаков заметил, что "единороссы" вполне могут взять конституционное большинство. "И это не будет каким-то сверхоптимистичным сценарием, потому что многое зависит от оппонентов, а оппоненты довольно слабы", - добавил он.

В высшую лигу рейтинга ФоРГО вошли и другие парламентские партии - КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". И интригой в данном случае станет третье и четвертое место по итогам выборов в Госдуму. По прогнозам Костина, вряд ли ЛДПР так приблизится к КПРФ по итогам единого дня голосования в сентябре, как это получилось в 2016 году, хотя и имеет хороший стартовый рейтинг и сильного лидера.

Вместе с тем руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что позиции ЛДПР укрепили действия врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева. А у КПРФ, по его мнению, ситуация хуже - партию раздирают внутренние скандалы. "Мы видим, что из партийного актива выходят яркие политики", - добавил эксперт.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Что касается "Справедливой России", то она "сейчас показывает лучшие за последние 7-8 лет стартовые позиции", отметил Костин. По его словам, это результат объединения с "Патриотами России" и "За правду". "Это хорошее начало избирательной кампании, - согласился Глеб Кузнецов. - Очень важно, как они будут реализовывать свой потенциал".

Первая лига в рейтинге ФоРГО - партии, получившие представительство в органах законодательной (представительной) власти субъектов РФ и "думскую лицензию". Это "Коммунисты России", "Зеленые", "Партия Роста", "Родина", Коммунистическая партия социальной справедливости, "Гражданская Платформа".

Между высшей и первой лигой эксперты выделили буферную зону, в которой находятся партии, имеющие шансы по результатам думских выборов получить более 3%. В эту категорию вошли "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Главная интрига - появится ли в России по итогам выборов пятая парламентская партия

Три процента - важная цифра, поскольку, по закону, партия, получившая такой результат, имеет право на госфинансирование, напомнил Костин. Возможно, у кого-то из этих партий получится преодолеть и барьер в 5%, предположил он. "Я думаю, это главная интрига - появится ли у нас пятая парламентская партия или нет", - сказал политолог.

По мнению Глеба Кузнецова, среди новых партий внимание к своим проектам привлекают "Новые люди". "Возможно, их активность сделает свое дело в процессе борьбы с "Яблоком" за ту роль пятой партии, которая, возможно, получит три процента, а возможно, и чуть больше", - не исключил и Алексей Чеснаков. Серьезным электоральным потенциалом, по оценке экспертов, обладает также "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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