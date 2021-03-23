Польские рестораторы потребуют у государства миллиарды злотых

В Польше владельцы заведений общепита готовят коллективный иск к государству. Они собираются потребовать миллиарды злотых в качестве компенсации финансового ущерба от "локдаунов" и ограничений, парализовавших работу кафе, баров и ресторанов.

Это будет крупнейший процесс в послевоенной Польше, сообщает местный телеканал TVN24. Его инициаторами стали несколько сотен представителей гастрономического сектора, среди которых и владельцы модных ресторанов, потерявшие миллионы, и торговцы хот-догами, которые минувшим летом поверили заявлениям властей, что пандемия заканчивается, и открыли новый бизнес.

Первый "локдаун", повлекший за собой закрытие большинства заведений общепита, был объявлен в Польше в марте прошлого года. По мнению юристов, государство тогда нарушило закон. Статья 22 польской конституции гласит, что ввести ограничения экономической деятельности можно только законодательным путем, и только в случае, если этого требуют интересы общества. Такой закон принят не был, власти ограничились распоряжением. Более того, несмотря на то, что на поддержку отрасли государство выделило на год пандемии два миллиарда злотых, многим рестораторам по разным причинам не удалось получить финансовую помощь из этих средств. А ведь большую часть года заведения общепита либо не работали, либо продавали еду "с собой". Поэтому Палата предпринимателей польской гастрономии решила в начале апреля выступить с коллективным иском. По данным местного издания Gazeta Polska Codziennie, ожидается, что до этого времени к иску присоединятся от 650 до тысячи предпринимателей, связанных с гастросектором. А позже их примеру могут последовать владельцы туристических фирм и представители индустрии развлечений.