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Рубрика: В мире

Правительство Норвегии ужесточает меры по борьбе с COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Норвегия вводит новые жесткие меры по сдерживанию вспышки коронавируса, включая ограничение на продажу алкоголя, и откладывает внедрение плана по возобновлению различных сфер жизнедеятельности общества. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения этой скандинавской страны Бент Хои. Первоначально правительство планировало представить в конце марта план постепенного снятия ограничений на COVID-19.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Любой гражданин страны, который возвращается из поездки за границей, будет вынужден пройти 10 дней карантина в назначенном властями отеле, что является более строгой мерой, чем действующее правило, позволяющее покидать карантинные объекты через три дня, если результат теста отрицательный, сообщает Reuters. Норвежцам также будет необходимо соблюдать дистанцию ​​в два метра, что вдвое превышает текущую рекомендацию. Кроме того, не разрешается принимать дома более двух гостей.

"Ситуация в Норвегии нестабильна, в последние недели резко возрос уровень инфицирования", - сказал Хои на пресс-конференции. С момента начала пандемии в начале прошлого года в Норвегии был один из самых низких показателей инфекций и смертей в Европе, но сейчас в ней наблюдается значительное увеличение количества госпитализаций, что вызвано распространением более заразных вариантами вируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Правительство страны также заявило, что Норвегия надеется вакцинировать значительную часть взрослого населения в период с апреля по июль.

В мире Европа Норвегия Пандемия коронавируса COVID-19

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