Правнук Муссолини подписал контракт с "Лацио"

Правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини - Романо Флориани Муссолини - подписал профессиональный контракт с клубом Серии А "Лацио".

18-летний Романо Флориани Муссолини выступает на позиции правого защитника и всегда мечтал перейти в один из ведущих клубов Италии. И вот в его услугах заинтересовался "Лацио". Стороны подписали контракт до 2024 года.

"Вспоминая начало своей карьеры, я радуюсь, что подписал первый профессиональный контракт с "Лацио" и проведу еще три года в этой футболке, - написал футболист в Instagram.

Муссолини сначала играл за юношескую команду римлян, а теперь, после подписания соглашения, будет выступать за молодежный состав и может при благоприятном исходе пробиться и в основу, сообщает Correiere della Sera.