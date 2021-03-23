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23.03.2021 16:56
Рубрика: Власть

На мирных рельсах

Оборонные предприятия готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Спецвыпуск № 61(8412)
Оборонно-промышленный комплекс по праву считается в России локомотивом промышленности и инноваций. В сводный реестр организаций ОПК входит 1355 предприятий, в которых занято около 2 миллионов человек. Этот мощный комплекс создает военную продукцию, которая не имеет аналогов в мире. Сейчас российская "оборонка" выполняет задачу, поставленную президентом страны, - увеличить долю производства гражданской продукции. Есть большие надежды, что российская оборонка и на гражданском поприще сможет создавать уникальную продукцию.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Тема частичного перевода военных предприятий на выпуск гражданской продукции возникла далеко не случайно. Сейчас в России успешно завершается этап перевооружения армии. Уровень оснащенности новыми образцами военной техники в Вооруженных силах РФ доведен до 70-90 процентов в зависимости от вида и рода войск. Объем заказов на выпуск военной продукции объективно снижается. Встает острый вопрос, что делать с военными предприятиями, выпускающими оружие, ракеты и танки.

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Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить выпуск качественной, высокотехнологичной гражданской продукции. Это в перспективе позволит оборонным предприятиям получить дополнительные доходы, создать современные рабочие места, получить важные технологии двойного назначения. Планы на конверсию серьезные. К 2025 году доля высокотехнологичной гражданской продукции в общем объеме производства предприятий "оборонки" должна достичь 30 процентов, а к 2030 году - уже 50 процентов.

Президент отметил, что стимулирование диверсификации ОПК - это важнейший вопрос для устойчивого и сбалансированного развития комплекса на долгосрочную перспективу, когда пик программ перевооружения будет пройден.

Конечно, проблемы диверсификации на оборонных предприятиях существуют. Причины затруднений при переходе "оборонки" на гражданские рельсы вполне объективные. К примеру, если конкретный заказчик на военную продукцию известен - это Министерство обороны РФ, то в гражданском сегменте с этим возникают проблемы. "Оборонщикам" самим приходится выходить на рынки и искать покупателей. Кроме того, в реализации товаров за рубеж мешают западные санкции, которые наложены на большинство российских предприятий ОПК.

Помочь продвижению процесса диверсификации российской оборонки должны национальные проекты. Сейчас государство формирует спрос на гражданскую продукцию ОПК и разрабатывает расширенный перечень продукции, которая необходима именно для реализации национальных проектов. Предприятия ОПК могут и занимают такие ниши, как медицина, транспортное машиностроение, радиоэлектроника, энергетическое машиностроение. Сейчас емкость этих рынков для военных предприятий оценивается в размере 1,4 триллиона рублей. В целом же нацпроекты предусматривают закупку готовой продукции на 6,2 триллиона рублей. По оценке минпромторга, половину этой продукции потенциально могут изготавливать и поставлять в том числе предприятия ОПК.

Успешный пример перехода на мирные рельсы сейчас демонстрирует госкорпорация "Ростех". Как рассказал глава госкорпорации Сергей Чемезов, планы стоят амбициозные. К 2025 году доля гражданской продукции в "Ростехе" уже должна достигнуть 50 процентов. Сейчас она около 33 процентов. Чемезов подчеркнул, что "Ростех" активно развивает производство медоборудования и другой высокотехнологичной продукции, связанной прежде всего с экологией.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Мы производим специальные детекторы, которые определяют чистоту воздуха. Недавно предприятие "Швабе" создало прибор, который может определять до 80 различных вирусов, бактерий", - рассказал он. По словам Чемезова, такие датчики могут быть установлены в местах массового скопления людей: на вокзалах, аэропортах, спортивных сооружениях. Вскоре закончится процесс сертификации гражданского лайнера МС-21, с новейшими российскими двигателями ПД-14. Этот самолет также можно назвать детищем диверсификации.

Одна из "дочек" "Ростеха", холдинг "Росэлектроника", имеет ряд высокотехнологичных разработок для нефтегазодобывающих и перерабатывающих предприятий - элементы питания для забойных телеметрических систем, телевизионные системы для буровых установок, комплекс глубокой криогенной переработки природного газа.

Входящий в "Ростех" концерн "Калашников" называют одним из примеров быстрой диверсификации. Концерн разрабатывает и производит разные виды гражданского оружия, биатлонные винтовки, катера, лодки и даже беспилотники. Наиболее популярные продукты для экспорта - карабины "Сайга" и "Тигр".

Предприятия объединения НПО "Высокоточные комплексы", известные в том числе производством оперативно-тактических комплексов "Искандер" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", приступили к выпуску дорожно-строительной техники и медицинского оборудования. На форуме "Армия-2020" также была представлена пожарная машина ПМ-160, предназначенная для борьбы с лесными пожарами в самых труднодоступных местах. Кроме того, Ковровский электромеханический завод совместно с холдингом "Высокоточные комплексы" поставил на поток производство современных тракторов.

Помочь предприятиям ОПК сможет формирование единого госзаказа на гражданскую продукцию

Опережающими темпами идет диверсификация в судостроительной отрасли. Так, в 2020 году корабелы вышли на уровень в 27,5 процента по объему выпускаемой гражданской продукции, а к 2030 году рассчитывают, что этот показатель достигнет 42 процентов. К примеру, военные судостроители сейчас активно осваивают производство ледоколов и научно-исследовательских судов. Кроме того, налаживается выпуск сухогрузов, танкеров, судов для перевозки пассажиров.

Сейчас можно с уверенностью утверждать, что российская оборонка, невзирая на трудности, все-таки справляется с новыми для себя задачами. Выпуск гражданской продукции растет с каждым годом. Возможно, помочь предприятиям ОПК сможет создание единого государственного заказа на гражданскую продукцию.

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