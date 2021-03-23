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23.03.2021 17:12
Рубрика: Происшествия

Представители СК РФ и СК РБ обсудят на круглом столе борьбу с экстремизмом

Текст: Наталья Козлова

Представители СК России приняли участие в работе Международного круглого стола, который 23 марта начал работу в Следственном комитете Республики Беларусь. Главная тема - расследование преступлений, связанных с экстремизмом. У российского СК есть соглашение о сотрудничестве с СК Республики Беларусь.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Два дня наши и белорусские следователи будут обмениваться опытом, существующими наработками в расследовании таких преступлений.

Председатель Следственного комитета Республики Беларусь Дмитрий Гора в своём выступлении подчеркнул: "Следственный комитет играет немаловажную роль в противодействии экстремистским проявлениям. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами принимает все меры по борьбе с массовыми беспорядками, групповыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении должностных лиц. Белорусским правоохранителям важно учитывать и передовой опыт наших друзей и партнеров".

Глава управления международного сотрудничества СК России Олег Михайлов указал, что мировое сообщество сегодня, на фоне борьбы с пандемией, столкнулось со стремительным ростом числа экстремистских преступлений и использованием кризисной ситуации в целях пропаганды ненависти, межнациональной розни и религиозной вражды. В создавшихся условиях именно международные контакты правоохранительных органов, обмен информацией, опытом и наилучшими практиками расследования преступлений могут служить эффективным инструментом блокирования распространения экстремизма.

Олег Михайлов также добавил, что у следственных комитетов России и Беларуси есть большой опыт эффективного двустороннего сотрудничества в рамках международных договоров в сфере борьбы с преступностью.

На конференции с докладами выступят представители СК, Генеральной прокуратуры и Института Следственного комитета Республики Беларусь, представители кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции УО "Академия МВД Республики Беларусь", а также представитель Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

МВД: Число преступлений в России снизилось
Происшествия Правосудие Охрана порядка В мире экс-СССР Беларусь Правительство Следственный комитет

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