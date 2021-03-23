Президент провел выходные в сибирской тайге

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные в сибирской тайге в Туве - прокатились на вездеходе и погуляли пешком. Кадры прогулки, предоставленные пресс-службой Кремля, показали на телеканале "Россия 24".

Владимир Путин и Сергей Шойгу прошли по висячему мосту над рекой, погуляли по снегу в лесу. Президент также посмотрел в бинокль на местных диких животных. "А там бык стоит: шея черная, нос серый", - показал министр обороны. "Чуть дальше там корова, похоже", - добавил он. "Видите, на самой вершине стоит", - заметил Шойгу.

Министр обороны привел Путина в мастерскую, где он занимается своим хобби - обрабатывает сухие деревья и изготавливает поделки из древесины. "Очень похоже на японские бонсаи", - взял он одну из коряг-заготовок. "Да, очень похоже", - согласился президент. "Получается такая маленькая сосна, бонсай", - продемонстрировал с улыбкой Шойгу мастерство в деле. "А вот снежный барс", - продолжал он экскурсию. "Симпатичный", - кивнул Путин. "А это дракон", - сравнил глава минобороны.

Сели перекусить на свежем воздухе прямо в лесу. "Красиво?" - спросил президент. "Да", - ответил его спутник. "Точно", - подтвердил Путин. На лавках были накинуты шкуры, а на столе лежала колбаса и овощи - помидоры, огурцы, лук.

Когда Путин с Шойгу катались на вездеходе цвета хаки, за рулем был президент. Он умело переехал попавшуюся на пути большую полынью, а также ловко лавировал огромной машиной между деревьев. Министр обороны рассказал, что тут недалеко находится штольня. "Тут все сделано так, знаете, вручную", - добавил он.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, вездеход президент освоил давно, а одежда у него была сибирская, российского производства - "в Сибири в брюках, туфлях и пальто особо не походишь".