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Рубрика: Власть

Прикольно

Владимир Путин сделал прививку от COVID-19
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Неделя № 62(8413)
Чтобы победить коронавирус, необходимо во что бы то ни стало добиться формирования коллективного иммунитета, заявил Владимир Путин и на личном примере продемонстрировал важность прививки. Президент сам вакцинировался от коронавируса российским препаратом - одним из трех. Каким именно, в Кремле сообщать не стали - все они эффективны.
Владимир Путин: Российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин: Российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин: Российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо", - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник вечером, добавив, что в среду у президента полноценный рабочий день. Все три отечественные вакцины подтвердили свою эффективность, надежность и способность создавать устойчивый иммунитет, констатировал Песков. Поэтому какую из них выбрал президент, в Кремле решили не говорить сознательно. "Все три очень хорошие", - пояснил он.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Прививаться Путин решил не публично. Президент и так значительную часть времени посвящает вопросам вакцин, много делает для их пропаганды, а что касается прививки под камеры, то ему это не нравится, пояснил Песков. На слова одного из журналистов, что "одна фотография намного сильнее, чем тысяча слов", он ответил, что "значение слов тоже не нужно умалять". "Мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации", - подчеркнул он.

О том, что во вторник он сделает прививку, Владимир Путин сообщил накануне сам на совещании по производству вакцин. "Вакцинация - это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого", - заметил он. Вместе с тем подчеркнул - массовая вакцинация нужна и важна.

- От того, насколько эффективно мы решим задачи, связанные с вакцинацией, выработаем так называемый коллективный иммунитет, напрямую зависит, как скоро мы преодолеем эпидемию, окончательно выйдем из режима ограничений, - заявил президент.

В России первым компонентом "Спутник V" вакцинировались уже 6,3 млн человек, а 4,3 млн - полностью. "Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надежны и безопасны. Более того, никакие другие подобные иностранные препараты не демонстрируют такой высокой степени защиты", - сравнил Путин.

Для полной стабилизации ситуации должно быть привито не менее 60% взрослого населения. Для этого потребуется 69,8 миллиона комплектов доз вакцины. "Все возможности, ресурсы для изготовления таких объемов у нас есть", - заверил глава государства. "Весь этот процесс должен быть максимально доступным и удобным для наших граждан, особенно для людей старшего возраста", - указал он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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