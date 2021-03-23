"Профиль" Тимура Бекмамбетова выйдет в российский прокат к юбилею режиссера

Обладатель приза зрительский симпатий Берлинского кинофестиваля - остросюжетный триллер "Профиль" режиссёра Тимура Бекмамбетова выходит в прокат. Премьера картины на Берлинале состоялась в 2018 году, и вот лента дождалась своего часа - дошла до зрителя. Права на международную дистрибуцию фильма приобрела студия Universal Pictures. В США, где ряд штатов объявил о возобновлении работы кинотеатров, фильм стартует в прокате 14 мая. В России премьера ожидается 24 июня накануне 60-летия режиссёра. Сейчас ведутся переговоры с несколькими прокатными компаниями.

Фильм основан на книге-бестселлере "Я была джихадисткой" французской журналистки, расследовавшей вербовку европейских девушек ближневосточными боевиками. Главная героиня триллера, действие которого, конечно же, происходит на экране компьютера, молодая журналистка-фрилансер Эми. Она расследует, как террористы вербуют девушек в интернете для отправки на Ближний Восток. Чтобы разобраться в процессе, Эми создает фейковый профиль в соцсетях и выступает под видом девушки, которая недавно обратилась в ислам. Внезапно у ней просится в друзья один из вербовщиков, с которым у журналистки завязывается общение. Редакция празднует успех и готовится опубликовать сенсационный материал - но неожиданно все расследование и сама девушка оказываются под угрозой.

Напомним, что "Профиль" - это режиссёрский дебют Бекмамбетова в изобретённом им формате скринлайф, когда действие фильма разворачивается на экранах компьютеров и смартфонов. Сценарий для фильма вместе с Бекмамбетовым написали Ольга Харина и Бриттани Поултон ("Они ползут за тобой"), продюсерами выступили Тимур Бекмамбетов, Ольга Харина и Игорь Цай ("Ромео и Джульетта"). Главные роли в фильме сыграли Валин Кейн ("Изгой-один: Звёздные войны. Истории") и Шазад Латиф ("Звёздный путь: Дискавери").