Президент на встрече в Кремле выслушал доклад главы Счетной палаты об итогах работы в прошлом году. Алексей Кудрин рассказал, что правительству представлены предложения по борьбе с бедностью, отметил, что удалось урегулировать ситуацию с выплатами врачам, а также заявил о нарушениях в Роскосмосе на 30 млрд рублей.

Кудрин доложил о проделанной контрольным ведомством важной работе по борьбе с бедностью. "В первую половину года мы проанализировали все меры правительства, вообще все программы и меры, которые могли и могут влиять на снижение бедности, и замерили это влияние. Определили, что влияет, а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается", - заметил он. "Объем ресурсов и эффективность их использования", - прокомментировал Владимир Путин.

"Во втором полугодии мы разработали подходы, включая математическое моделирование, учитывая все социальные группы, сколько выплат, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах, и разработали модель, которая позволяет нам сегодня определить возможный путь и параметры - как достичь тех целей, о которых вы сказали", - продолжил Кудрин. Напомним, что Путин ставил задачу, чтобы к 2030 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 13,5 процента до 6,5 процента.

Проект представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой и в министерство труда. "Заинтересованное отношение. Часть наших подходов анализируются. Не буду говорить пока, что принимаются, но анализируются. Так что, я думаю, эта очень острая социальная проблема будет яснее просто для всех", - надеется Кудрин.

Из-за пандемии на удаленку перешли не только министерства, но и контрольные органы, сделав перерыв в проверках, а часть из них перевели в дистанционный режим. Но два месяца "простоя" не были потеряны зря - инспектора проходили обучение, а Счетная палата внимательно анализировала уже имеющиеся результаты. Конечно, нарушений выявили меньше - ведь в основном их находят на объектах.

Зато проверки коснулись реализации мер поддержки граждан и бизнеса со стороны государства. "Мы проверяли стимулирующие выплаты врачам", - сообщил Кудрин. Шла системная проверка во всех регионах вплоть до конкретных больниц. Сейчас завершается проверка закупок медоборудования, в том числе аппаратов ИВЛ. Правительство урегулировало ситуацию со стимулирующими выплатами врачам, сообщил докладчик. В разы упало количество замечаний и жалоб.

Вернули в бюджет 11 млрд рублей - больше, чем в 2019 году, заявил Кудрин. Он сообщил про прорыв в сфере таможенного регулирования. "Мы выявили нарушения, связанные с тем, что при декларировании товаров недостаточно учитываются права интеллектуальной собственности в декларациях. Мы выявили системную проблему, как оказалось. И уже Федеральная таможенная служба по нашим материалам начала работать", - рассказал он. "Десятки миллиардов рублей доначислений. Таким образом, это тоже можно считать результатом такой работы. То есть нашли какую-то лазейку, которая использовалась системно", - уточнил Кудрин.

Много было проверок, связанных с качеством экологии и выполнением соответствующих нацпроектов. "Это очень важно, тем более что мы предполагаем направить туда значительные государственные финансы", - оценил президент. Докладчик привел в пример федеральный проект "Оздоровление Волги и экологическая реабилитация водных объектов". Выяснилось, что в нем участвует лишь 16 регионов из 38, а из 78 прошедших реабилитацию водоемов только семь отнесены к питьевым источникам.

В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год

Путин спросил, достаточна ли реакция на проверки Счетной палаты. Кудрин заявил, что правительство реагирует достаточно активно: "В этом смысле мы не можем пожаловаться, что внимания мало".

"В "Роскосмосе", к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год, - сообщил докладчик. - Это разного качества: где-то бухгалтерский учет, где-то есть нецелевое, где-то есть нарушение нормативов финансирования", - уточнил он.

В завершение встречи Путин спросил про планы уже на этот год. "Мы планируем новые проверки, которых будет около 440, то есть даже больше, чем было. Мы увеличиваем аналитические проверки, которые выявляют системные проблемы", - ответил собеседник. Контрольное ведомство будет выполнять и предложения Госдумы по проверкам.