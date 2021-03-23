Путин сделает прививку от коронавируса сегодня вечером

Президент Владимир Путин пока еще не привился от коронавируса - идет рабочий график, но сделает это до конца дня. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Публичным этот процесс не будет - Владимир Путин против. Он и так много делает для популяризации вакцинации, заметил Песков. Также не станут объявлять, какой именно вакциной - это будет одна из трех российских, все они эффективны.

"Пока идет рабочий график, рабочая встреча, пока еще нет, но мы ожидаем, что до конца дня, вечером, он прививку сделает", - заявил Песков.

На вопрос, покажут ли вакцинацию, пресс-секретарь президента ответил, что "придется верить на слово". Говоря о том, как именно Путин будет делать прививку - на работе или в прививочном пункте, Песков сказал, что как врач посчитает необходимым, так и будет сделано. "Это несложная процедура, и, учитывая его график, это будет сделано так, чтоб наименее повлиять на его работу", - уточнил он.

Журналисты заметили, что, возможно, если люди увидят, что Путин сделал прививку, то будут активнее вакцинироваться. "Услышат", - сказал Песков. "Мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации", - уточнил он.

Путин и так значительную часть времени посвящает мероприятиям и совещаниям, связанным с вакцинацией, производством вакцин, много делает для пропаганды вакцин, а что касается прививки под камеры, то он никогда не был сторонником этого, ему это не нравится, пояснил Песков. На слова одного из корреспондентов, что "одна фотография намного сильнее, чем тысяча слов", он ответил, что "значение слов тоже не нужно умалять".

Один из иностранных корреспондентов поинтересовался, почему президент решил привиться именно сегодня, "хотел же осенью". "Нет, не говорил, что осенью", - опроверг пресс-секретарь главы государства, напомнив, что на встрече с главными редакторами СМИ Путин говорил, что в начале осени ему нужно быть в обычном активном состоянии, в сентябре будут думские выборы и так далее, и нужно к этому моменту, чтобы сохранялся на необходимом уровне иммунитет.

"Все три российские прививки подтвердили свою эффективность и надежность", - констатировал Песков, подчеркнув, что Путин вакцинируется одной из трех. "Мы сознательно не говорим, какую именно будет делать, отмечая, что все три очень хорошие, надежные и эффективные", - пояснил он. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет.