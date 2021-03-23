До 1 мая Минобрнауки РФ закончит распределение бюджетных мест в вузы на 2022/ 2023 год, а в Минпросвещения РФ планируют сократить некоторые программы в колледжах. Об этом в Госдуме рассказали два профильных министра. По словам Валерия Фалькова, число бюджетных мест вырастет, и это увеличение будет направлено в регионы. В приоритетах по увеличению мест три направления: образование, здравоохранение и информационные технологии.

Сергей Кравцов рассказал о планах сократить сроки обучения в колледжах до двух лет. "Сегодня более 50% школьников после 9-го класса выбирают учебу в колледжах и техникумах. Наша задача - обеспечить им условия для качественного обучения и востребованную специальность, - подчеркнул он. - Мы обсуждаем вопрос о сокращении сроков обучения по некоторым программам среднего профобразования, чтобы за 2 года можно было получить специалиста. Это не коснется направлений подготовки в сфере культуры, здравоохранения, военных специальностей.

По словам Кравцова, анализ программ среднего профобразования в каждом регионе показал, что в прошлом году 30% из них в колледжах не соответствуют развитию региона. Также он отметил, что средний возраст учителя составляет 45-47 лет. Ведомство разрабатывает новые подходы к оплате учителей: она должна стать более понятной. "Каждая школа устанавливает свою систему, и 50% учителей не понимают, как выплаты начисляются. Регионы выполняют майский указ президента, и средняя зарплата на уровне средней по региону. Но внутри региона разные зарплаты. Мы представим общий подход начисления зарплаты. Фиксированная часть должна быть не менее 70%", - подчеркнул министр.