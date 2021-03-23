РБК: Госрасходы РФ в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

В прошедшем году Россия потратила из консолидированного бюджета рекордную сумму - более 42 трлн рублей.

Это самые большие траты за всю постсоветскую историю, пишет РБК со ссылкой на оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Он отмечает, что речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда.

При этом, по оценке Счетной палаты, федеральные расходы в прошлом году увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом из-за дополнительных антикризисных трат правительства. В цифрах - это не менее чем на 2,9 трлн руб. Консолидированные бюджеты регионов, по данным Федерального казначейства, выросли на 15% за счет увеличения расходов на здравоохранение. В целом госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году - 49%). Как подчеркивают эксперты, ранее расходы консолидированного бюджета не подсчитывались. Поэтому получившаяся сумма и выглядит внушительной.

По оценкам Минфина, уже в нынешнем году на фоне восстановления экономической активности госрасходы должны постепенно нормализоваться. Так, расходы бюджетной системы в 2021 году должны сократиться примерно до 37% ВВП, в 2022-2023 годах - до 35%. Как считает Чернявский, госрасходы России в сравнении со странами Западной Европы в процентном отношении к ВВП не очень велики, так как в Европе сильная система социальной защиты, пенсионная система, плюс налогообложение намного тяжелее. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отмечает, что в 1990-е и 2000-е годы в результате бюджетных реформ были отменены многие виды поддержки населения, принятые в СССР. Это привело к существенному сокращению расходной части бюджета. С введением бюджетного правила расходная политика стала жесткой. По этому правилу часть нефтегазовых доходов бюджета, которые превышают заранее установленную планку, идут на накопление в резервы, а не на траты.

По оценке Минфина, в последние годы проводилась довольно взвешенная бюджетная политика, которая позволила создать запас прочности и справиться с вызовами 2020 года. Именно поэтому в прошлом году Россия вошла в число лидеров среди стран G20 по эффективности антикризисного пакета. Как подчеркивают в ведомстве, по мере восстановления экономики должна произойти нормализация бюджетной политики с одновременным восстановлением деловой активности в ненефтегазовом секторе.