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23.03.2021 10:35
Рубрика: Экономика

РБК: Госрасходы РФ в 2020 году стали рекордными за постсоветскую историю

Текст: Ольга Игнатова

В прошедшем году Россия потратила из консолидированного бюджета рекордную сумму - более 42 трлн рублей.

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Это самые большие траты за всю постсоветскую историю, пишет РБК со ссылкой на оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского. Он отмечает, что речь идет о расширенном понимании госрасходов: федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами плюс три внебюджетных фонда.

При этом, по оценке Счетной палаты, федеральные расходы в прошлом году увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом из-за дополнительных антикризисных трат правительства. В цифрах - это не менее чем на 2,9 трлн руб. Консолидированные бюджеты регионов, по данным Федерального казначейства, выросли на 15% за счет увеличения расходов на здравоохранение. В целом госрасходы России в 2020 году достигли 42,15 трлн руб., из которых 54% пришлось на расходы федерального бюджета (в 2019 году - 49%). Как подчеркивают эксперты, ранее расходы консолидированного бюджета не подсчитывались. Поэтому получившаяся сумма и выглядит внушительной.

По оценкам Минфина, уже в нынешнем году на фоне восстановления экономической активности госрасходы должны постепенно нормализоваться. Так, расходы бюджетной системы в 2021 году должны сократиться примерно до 37% ВВП, в 2022-2023 годах - до 35%. Как считает Чернявский, госрасходы России в сравнении со странами Западной Европы в процентном отношении к ВВП не очень велики, так как в Европе сильная система социальной защиты, пенсионная система, плюс налогообложение намного тяжелее. Главный экономист БКС Владимир Тихомиров отмечает, что в 1990-е и 2000-е годы в результате бюджетных реформ были отменены многие виды поддержки населения, принятые в СССР. Это привело к существенному сокращению расходной части бюджета. С введением бюджетного правила расходная политика стала жесткой. По этому правилу часть нефтегазовых доходов бюджета, которые превышают заранее установленную планку, идут на накопление в резервы, а не на траты.

Фото: Valeriya . iStock
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По оценке Минфина, в последние годы проводилась довольно взвешенная бюджетная политика, которая позволила создать запас прочности и справиться с вызовами 2020 года. Именно поэтому в прошлом году Россия вошла в число лидеров среди стран G20 по эффективности антикризисного пакета. Как подчеркивают в ведомстве, по мере восстановления экономики должна произойти нормализация бюджетной политики с одновременным восстановлением деловой активности в ненефтегазовом секторе.

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