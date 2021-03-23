Суровый приговор - восемь лет колонии строгого режима - вынес районный суд Москвы теперь уже бывшему мировому судье Станиславу Крупину. Судья судебного участка Жуковского судебного района Московской области оказался членом банды, напавшей на коттедж в Подмосковье.

Подобный приговор - уникальный случай. Судьи редко садятся на скамью подсудимых, и, как правило, их судят либо за тяжелое ДТП, либо за взятку... Но Крупин совершил разбой в составе банды. Станислав Крупин стал мировым судьей 52-го участка Жуковского района в сентябре 2016 года. До этого он работал помощником судьи в Люберецком районе.

Корреспонденту "РГ" в СК рассказали, что произошло. Вечером 17 июля 2018 года банда из десяти человек, в которую входил действующий на тот момент мировой судья, ворвались в коттедж в деревне Постниково. Этот коттедж принадлежал бывшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры генерал-майору юстиции. Хозяин был в тот момент дома, и его избили. Потом, угрожая ножом и хозяину дома, и его родным, обокрали коттедж. Позже в СК подсчитали - напавшие вынесли добра больше чем на 5 миллионов рублей.

Четверо бандитов уже выслушали приговоры с большими сроками. Против еще одного дело прекратили , так как он к тому моменту уже скончался. Четверо других разбойников успели сбежать и следствие объявило их в международный розыск. А вот с судьей дело затянулось. По закону судьи относятся к так называемым "спецсубъектам". То есть для привлечения их к уголовной ответственности надо соблюсти сложную процедуру. Да и возбуждать против служителя Фемиды дело имеет право только лично Александр Бастрыкин. Глава СК должен сначала попросить разрешение на это у самих судей. Так вот, Высшая квалификационная коллегия судей разрешила привлечь судью к ответственности по требованию СК только в июне 2020 года.

Станислава Крупина обвинили по статье 162 УК РФ "разбой, совершенный с применением насилия и с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, совершенный организованной группой, в особо крупном размере".