Новости

ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла" 17:16
В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей 17:11
ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области 17:08
В России введут реестр пивоваров 17:04
Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce 16:59
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте 16:58
Джейми Фокс сыграет Майка Тайсона в сериале Мартина Скорсезе 16:51
В Дагестане сход огромной снежной лавины попал на видео 16:46
Строителям дадут займы на освоение цифровых технологий 16:41
Пожарные спасли на западе Москвы застрявшую в стиральной машине кошку 16:39
Саперы РФ взорвали в Сирии пещеру-склад террористов 16:36
В библиотеках Москвы завершено внедрение единой информационной системы 16:34
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера Пранделли 16:32
Госдума одобрила бесплатный доступ к социально значимым сайтам 16:31
Газзаев прокомментировал назначение Олича на пост главного тренера ЦСКА 16:23
В Нижнем Новгороде предложили варианты, чем украсить купюру в 1000 рублей 16:11
Президенты России и Казахстана обсудили применение "Спутника V" 15:51
Вышел трейлер 3-го сезона "Чудотворцев" с Бушеми и Рэдклиффом 15:50
Всероссийский "Цифровой диктант" пройдет с 9 по 24 апреля 15:46
Министры обороны РФ и Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 15:39
В Италии планируется привить добровольцев "Спутником V" 15:31
Восемь групп школьников отзывают из походов после трагедии в Хибинах 15:20
Российский спецназ стали снабжать новым сухпайком 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 17:06

В товарищах согласья нет

Текст: Юлия Оглоблина (Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию АПК и сельских территорий)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 60(8411)
О развитии сельхозкооперации в последние годы говорят много и на разных уровнях. Государство реализует некоторые меры поддержки этого направления, но прорыва пока не наблюдается. К сожалению, с 2021 года ликвидирован федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", который реализовывался Минсельхозом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство...".

Говорить о том, что пандемия каким-то особым образом повлияла на сельхозкооперацию, не стоит. Да, в прошлом году было зарегистрировано заметно меньше новых кооперативов (610 против 903 в 2019-м), но мы помним, как складывалась ситуация с субъектами малого и среднего бизнеса в целом. Агропромышленный комплекс принял достаточно сильный удар, но виды экономической деятельности в области сельского хозяйства не были включены правительством в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Фото: Илья Азаров
Глава кубанского райпо уверена: потребкооперация несет социальную миссию

Пока сельская кооперация не будет приносить ощутимую выгоду, пока не будет создано понятных и доступных схем организации кооперативов, ждать прорыва не стоит. Сегодня развитие малых форм хозяйствования на селе как таковых сдерживается несколькими факторами.

Во-первых, это зарегулированность сферы торговли, да и производства продукции. "Малыши" зачастую просто не в состоянии выполнять все требования и ожидаемо проигрывают крупным игрокам. Во-вторых, фермеры и кооператоры не знают свои права и обязанности, не знают, как защитить себя. Заступиться за них оказывается некому, и такие хозяйства становятся легкой добычей как для контролирующих органов, так и рейдеров - например, при захвате земель. В-третьих, многие фермеры и кооперативы не способны самостоятельно создать продукт и вывести его на рынок. Они нуждаются в качественных услугах маркетологов, дизайнеров, изготовителей упаковки и других специалистов, но часто не осознают этого либо не могут найти, к кому обратиться.

Стоит подумать над созданием сети для кооперативных магазинов

Все проблемы, как видим, в той или иной мере связаны с недостатком знаний и компетенций у малых предприятий агробизнеса. Чтобы добиться успеха, им нужно отлично разбираться в сельхозпроизводстве, выпускать хороший продукт и наряду с этим быть хотя бы немножко маркетологом, экономистом, юристом, бухгалтером и так далее. Такие примеры сегодня появляются, но это скорее исключения.

Если же мы говорим о массовом развитии небольших хозяйств, то должна быть налажена система их поддержки, доступная на местах и способная компенсировать нехватку тех или иных знаний. Некоторые элементы такой системы уже формируются - в регионах созданы центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Нужно развивать их и делать так, чтобы услуги были доступны в районах, а не только в областных центрах. В прошлом году вышло соответствующее поручение президента об организации помощи сельским предпринимателями по принципу "одного окна". Общественная палата направляла в правительство свои предложения.

Фото: Пресс-служба министерства АПК и развития сельских территорий Ульяновской области
В Ульяновской области провели серию семинаров для сельхозкооперативов

Давно назрела необходимость в организации системы сбыта продукции малых хозяйств. Часто нам пытаются представить, что мечта фермера или кооператива - выход в торговые сети. Но это, с одной стороны, довольно сложная задача, а с другой - не всегда верный путь к успеху. Кто-то делает ставку на интернет-магазины и маркетплейсы, но тогда возникают вопросы с организацией поставок продукции, с доставкой товара покупателям. Не везде можно это эффективно организовать, учитывая размеры нашей территории и уровень инфраструктуры.

Возможно, стоит подумать над созданием специализированной торговой сети или франшизы для кооперативных и фермерских магазинов, организаций общественного питания. Кроме обеспечения сбыта продукции малых хозяйств в такую систему можно было бы встроить функцию продовольственной помощи нуждающимся гражданам. А это тоже важнейший вопрос. Ведь часто наши граждане не покупают качественные продукты просто потому, что не хватает денег. Соответственно, производителям невыгодно выпускать такой товар, он неконкурентоспособен. Именно в этом, а не в слабом контроле кроется одна из главных причин присутствия на рынке контрафактных продуктов и продуктов, которые по большому счету не являются тем, за что их выдают: не совсем масло, не совсем сыр...

Давно назрела необходимость в организации системы сбыта продукции малых хозяйств

Отдельно отмечу, что нужно эффективнее кооперироваться и тем, кто отвечает за развитие сельхозкооперации в стране. В целом этот вопрос находится в ведении Минсельхоза России. За национальный проект по малому и среднему предпринимательству отвечает минэкономразвития. Оператором некоторых мероприятий выступает "Корпорация МСП". Плюс есть АККОР, которая объединяет в том числе и сельхозкооперативы, есть ревизионные союзы и так далее. Понятно, что полное единство этих организаций обеспечить невозможно. Но необходимо договориться о единстве хотя бы на уровне целей развития сельхозкооперации - и сообща добиваться их достижения.

Иногда доходит до смешного. Федеральная налоговая служба издает чисто технический приказ и отменяет форму регистрации фермерских хозяйств. Минсельхоз узнал об этом через несколько месяцев и начал искать выход из ситуации, так как фермеры, зарегистрированные как обычные индивидуальные предприниматели, могли лишиться шанса на получение некоторых видов господдержки. Как можно ждать объединения в кооперативы от фермеров, если и наверху зачастую не могут скооперироваться?

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Названы лауреаты премий президента в области культуры за 2020 год
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Центробанк дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников