О развитии сельхозкооперации в последние годы говорят много и на разных уровнях. Государство реализует некоторые меры поддержки этого направления, но прорыва пока не наблюдается. К сожалению, с 2021 года ликвидирован федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", который реализовывался Минсельхозом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство...".

Говорить о том, что пандемия каким-то особым образом повлияла на сельхозкооперацию, не стоит. Да, в прошлом году было зарегистрировано заметно меньше новых кооперативов (610 против 903 в 2019-м), но мы помним, как складывалась ситуация с субъектами малого и среднего бизнеса в целом. Агропромышленный комплекс принял достаточно сильный удар, но виды экономической деятельности в области сельского хозяйства не были включены правительством в перечень наиболее пострадавших отраслей.

Пока сельская кооперация не будет приносить ощутимую выгоду, пока не будет создано понятных и доступных схем организации кооперативов, ждать прорыва не стоит. Сегодня развитие малых форм хозяйствования на селе как таковых сдерживается несколькими факторами.

Во-первых, это зарегулированность сферы торговли, да и производства продукции. "Малыши" зачастую просто не в состоянии выполнять все требования и ожидаемо проигрывают крупным игрокам. Во-вторых, фермеры и кооператоры не знают свои права и обязанности, не знают, как защитить себя. Заступиться за них оказывается некому, и такие хозяйства становятся легкой добычей как для контролирующих органов, так и рейдеров - например, при захвате земель. В-третьих, многие фермеры и кооперативы не способны самостоятельно создать продукт и вывести его на рынок. Они нуждаются в качественных услугах маркетологов, дизайнеров, изготовителей упаковки и других специалистов, но часто не осознают этого либо не могут найти, к кому обратиться.

Стоит подумать над созданием сети для кооперативных магазинов

Все проблемы, как видим, в той или иной мере связаны с недостатком знаний и компетенций у малых предприятий агробизнеса. Чтобы добиться успеха, им нужно отлично разбираться в сельхозпроизводстве, выпускать хороший продукт и наряду с этим быть хотя бы немножко маркетологом, экономистом, юристом, бухгалтером и так далее. Такие примеры сегодня появляются, но это скорее исключения.

Если же мы говорим о массовом развитии небольших хозяйств, то должна быть налажена система их поддержки, доступная на местах и способная компенсировать нехватку тех или иных знаний. Некоторые элементы такой системы уже формируются - в регионах созданы центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Нужно развивать их и делать так, чтобы услуги были доступны в районах, а не только в областных центрах. В прошлом году вышло соответствующее поручение президента об организации помощи сельским предпринимателями по принципу "одного окна". Общественная палата направляла в правительство свои предложения.

Давно назрела необходимость в организации системы сбыта продукции малых хозяйств. Часто нам пытаются представить, что мечта фермера или кооператива - выход в торговые сети. Но это, с одной стороны, довольно сложная задача, а с другой - не всегда верный путь к успеху. Кто-то делает ставку на интернет-магазины и маркетплейсы, но тогда возникают вопросы с организацией поставок продукции, с доставкой товара покупателям. Не везде можно это эффективно организовать, учитывая размеры нашей территории и уровень инфраструктуры.

Возможно, стоит подумать над созданием специализированной торговой сети или франшизы для кооперативных и фермерских магазинов, организаций общественного питания. Кроме обеспечения сбыта продукции малых хозяйств в такую систему можно было бы встроить функцию продовольственной помощи нуждающимся гражданам. А это тоже важнейший вопрос. Ведь часто наши граждане не покупают качественные продукты просто потому, что не хватает денег. Соответственно, производителям невыгодно выпускать такой товар, он неконкурентоспособен. Именно в этом, а не в слабом контроле кроется одна из главных причин присутствия на рынке контрафактных продуктов и продуктов, которые по большому счету не являются тем, за что их выдают: не совсем масло, не совсем сыр...

Давно назрела необходимость в организации системы сбыта продукции малых хозяйств

Отдельно отмечу, что нужно эффективнее кооперироваться и тем, кто отвечает за развитие сельхозкооперации в стране. В целом этот вопрос находится в ведении Минсельхоза России. За национальный проект по малому и среднему предпринимательству отвечает минэкономразвития. Оператором некоторых мероприятий выступает "Корпорация МСП". Плюс есть АККОР, которая объединяет в том числе и сельхозкооперативы, есть ревизионные союзы и так далее. Понятно, что полное единство этих организаций обеспечить невозможно. Но необходимо договориться о единстве хотя бы на уровне целей развития сельхозкооперации - и сообща добиваться их достижения.

Иногда доходит до смешного. Федеральная налоговая служба издает чисто технический приказ и отменяет форму регистрации фермерских хозяйств. Минсельхоз узнал об этом через несколько месяцев и начал искать выход из ситуации, так как фермеры, зарегистрированные как обычные индивидуальные предприниматели, могли лишиться шанса на получение некоторых видов господдержки. Как можно ждать объединения в кооперативы от фермеров, если и наверху зачастую не могут скооперироваться?