Ярославские депутаты поставили мэрии неуд за уборку улиц зимой

В нынешнем зимнем сезоне улицы Ярославля настолько плохо очищались от снега и наледи, что проблема обсуждалась в муниципалитете Ярославля, на заседании правительства региона, в областной думе. К уборке города от снежных завалов властям пришлось привлекать даже сторонние организации. И до сих пор проблема полностью не решена.

Бросили под колеса ковер

Эту зиму ярославские пешеходы и автомобилисты запомнят крепко и надолго: такого кошмара на городских дорогах действительно не было давно, а возможно, и никогда. Прошедшая зима оказалась богата на осадки, но если декабрьские и январские снегопады были более или менее в пределах нормы и отсутствие оперативной уборки дорог не казалось столь уж катастрофичным (хотя и вызывало нарекания из-за сузившихся проезжих частей и затрудненного подъезда к остановкам), то залповый февральский снегопад без конвульсий город пережить уже не смог.

Самая мощная в этом сезоне снежная буря обрушилась на Ярославль в пятницу, 12 февраля, но ни в субботу, ни в воскресенье даже на центральных улицах горожане желанной уборочной техники почти не наблюдали. Автор этих строк за два выходных дня увидела в центральной части один-единственный трактор в районе железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. В прочих районах ситуация, судя по отзывам горожан в соцсетях, была не лучше. Несколько дней транспорт месил никем не убираемую снежную кашу колесами, троллейбусы с трудом преодолевали вязкое месиво на перекрестках, а некоторые маршрутки из-за заторов не доезжали до конечных остановок.

В результате автотранспорт прокатал в утрамбовавшейся снежной массе глубокие колеи, существенно снизившие безопасность городских магистралей, потому что перестроение из одной полосы в другую при такой колейности - это не всякой машине подвластный трюк. Все это время мэрия докладывала о предпринимаемых колоссальных усилиях по уборке города, а ярославцы недоумевали, почему они не видят результата. Когда же 26 февраля на Ярославль вылился ледяной дождь, трюком стали не только поездки на автомобилях, но и банальные пешие прогулки: площади, тротуары, тропинки, дорожки превратились в сплошной каток, передвигаться по которому можно было лишь мелкими шажочками. Город встал в десятибалльных пробках, а в травмпунктах был аншлаг. Вопрос "Где песок?" оказался вопросом дня.

Впрочем, были у этого дня и герои. Например, житель Дзержинского района Вадим Вихарев увидел из окна своей многоэтажки, как на улице Бабича общественный и прочий транспорт судорожно пытается выбраться из затора, вышел на дорогу и вручную начал регулировать движение. Кто-то притащил ковер, расстелил его на скользкой дороге, все вместе мужчины вытолкали застрявшие автобусы, и благодаря действиям самодеятельного регулировщика пробка рассосалась.

С посторонней помощью

В ситуацию с уборкой дорог областного центра пришлось в итоге вмешаться губернатору Дмитрию Миронову.

- Дорожные службы не справились с очисткой улиц в нормативные сроки. Даже на центральных улицах Ярославля сохраняются снежный накат и повышенная колейность, из-за чего уже произошло множество ДТП. Жители совершенно справедливо жалуются на ситуацию, которая никак не может выправиться, - заявил глава региона на заседании областного правительства 25 февраля. По его просьбе на помощь муниципальному предприятию по содержанию улично-дорожной сети вышли местные коммерческие организации, а в "день жестянщика", 26 февраля, свою спецтехнику на ярославские улицы вывела Северная железная дорога.

По словам директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослава Овчарова, который отчитывался перед членами комитета облдумы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог, в сезоне-2020/2021 впервые работы по содержанию улично-дорожной сети областного центра выполняло муниципальное бюджетное учреждение "Горзеленхозстрой", в распоряжении которого имеется 66 единиц техники. Они использовались прежде всего на дорогах первой и второй категорий с максимальным трафиком и маршрутами общественного транспорта. Однако в условиях, когда, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за февраль выпало 48,6 миллиметра осадков (181 процент от нормы), этого оказалось недостаточно.

Автотранспорт прокатал в утрамбовавшейся снежной массе глубокие колеи, существенно снизившие безопасность городских магистралей

- Одна из первоочередных проблем - недостаток техники, финансирования предприятия, - признал Ярослав Овчаров. - В целом его работа в зимний период была удовлетворительной, но в аномальные снегопады предприятие в нормативные сроки с задачей не справилось. 10 лет, к сожалению, Ярославль не обновлял и не покупал технику, это начали делать только в 2019-м и 2020-м. В этом году мы провели уже электронный аукцион на закупку в лизинг 21 единицы техники на 111 миллионов рублей. Кроме того, мы столкнулись с дефицитом кадров, недоукомплектованностью штата. Но сейчас люди на новую технику пошли, на новой они готовы работать.

Доэкономились

Примечательно, что из года в год осенью городские власти отчитываются о полной готовности противостоять зимним осадкам, о технике, способной оперативно очищать заснеженные магистрали, тоннах запасенной песко-соляной смеси, гранулированного материала и тысячах кубометров минерального рассола. Для европейской зимы этих запасов, может быть, и достаточно, а для таких, как миновавшая, - явно нет.

- Что привело к этому? Сокращение технических ресурсов организации, которая отвечает за уборку города. Все это было задолго до нынешнего мэра, когда для экономии бюджета Ярославля сокращалась штатная численность, техника, все остальное. Проблема нехватки людей тоже складывалась на протяжении долгих лет. Мы потихоньку к этому шли и в итоге пришли к той ситуации, в которой оказались, - считает депутат Валерий Байло.

Впрочем, по мнению депутатов, сама организация работы по очистке улично-дорожной сети тоже далека от идеальной. В частности, зампредседателя облдумы Виктор Волончунас подчеркнул, что надо организовывать совместную работу с управляющими компаниями и юрлицами для очистки территорий.

- Когда такое было, чтобы все таяло, а в центре города, на улице Свободы, все еще глыбы льда лежали на тротуаре?! Это же позор! В феврале люди падали, потому что было скользко и не посыпали, сегодня они падают в лужи. Сейчас ваша активная работа будет видна, если вы с главами администраций вытащите юрлица на прилегающие территории. Иначе в лужах утонем, и люди так же будут жаловаться, - подсказал главе дорожного департамента Виктор Волончунас.

По данным мэрии, на 16 марта 83 процента дорог с высоким трафиком, 57 процентов тротуаров и 80 процентов остановок общественного транспорта уже соответствовали нормативам. При этом колеи на дорогах третьей и четвертой категорий, снежные валы у бордюров и лед под ногами пешеходов во многих случаях никуда не делись. Депутаты признали, что "мэрия Ярославля не обеспечила удовлетворительную работу по содержанию улично-дорожной сети... в соответствии с нормативными требованиями", и рекомендовали городским властям "разработать организационно-технические и кадровые мероприятия" для укрепления материально-технической базы муниципальных предприятий.

Дословно

Антон Царев, начальник УГИБДД УМВД России по Ярославской области:

- За январь и февраль текущего года ГИБДД было возбуждено 217 административных производств в отношении должностных и юридических лиц, ответственных за содержание дорог. Это примерно на 15 процентов выше уровня 2020 года.