Как с пользой для ума провести всей семьей выходные в детских технопарках

Мечтали рисовать собственные мультфильмы или играть на музыкальных инструментах? Есть шанс наконец научиться. Правда, придется оторваться от дивана в выходной день и пойти с ребенком в один из детских технопарков Москвы, где сейчас проходят бесплатные мастер-классы для всей семьи.

В поисках знаний

Занятия, по словам организаторов, продлятся до 4 июля. Потом они прервутся на летние каникулы и возобновятся вновь 4 сентября. На поиски новых знаний приглашают школьников от семи до семнадцати лет, а еще их родителей, дедушек, бабушек, братьев и сестер. Десять детских технопарков подготовили для них мастер-классы с разноплановой тематикой: от робототехники и биоинформатики до виртуальной реальности и дизайна. В общем, близкая душе стихия обязательно найдется! Теперь дело за малым - заставить себя выползти из своей "конуры" в долгожданные выходные, а потом хоть "кругосветку" по технопаркам устраивай. Главное - заранее выбрать интересующую тему и успеть записаться на сайте.

Чудо-кухня

Корреспонденту "РГ" в расписании приглянулся мастер-класс по молекулярной кухне. Туда и пошел. Тем более что знаком с этим модным явлением поверх-ностно. А если честно, больше по фильмам о ресторанной жизни - чего уж лукавить! Секретами чудаковатых кулинарных изысков делятся в "Инжинириуме" МГТУ имени Баумана. В аудитории встретил и взрослых, и детей - учащихся младших классов. Некоторые привели с собой маленьких сестренок и братишек. На столах - колбочки с цветным раствором, разные стаканчики... Прямо как на школьных уроках химии. Помнится, любил на них исключительно опыты, а не формулы и таблицу Менделеева. В технопарке дети тоже ждали "хлеба" и зрелищ. Дождались! Юные биотехнологи создавали искусственную красную икру. С виду как настоящая. О вкусовых качествах не скажу, не пробовал. Предупредили сразу: в рот ничего не класть! Пришлось смириться и наблюдать со стороны. "Мы используем пищевые добавки, поэтому все ингредиенты можно легко купить, а потом повторить все в домашних условиях, - объяснила преподаватель биотехнологии Юлия Панкратова. - Например, можно сделать икру со вкусом яблочного или персикового сока. Это съедобно. Главное - делать все по уму и использовать чистую воду".

На один мастер-класс, по словам Панкратовой, приходят в среднем до десяти человек. Чаще всего здесь можно встретить учеников начальных классов. "Им важно делать все своими руками, а это хорошо, ведь моторика развивает мозг, - говорит Юлия Панкратова. - Детям постарше даем чуть больше теории, чтобы было немного сложнее". Большинство участников - из ближайших домов. Женщина, представившаяся Валерией, тоже живет неподалеку. Привела сюда во второй раз семилетнего сына. Говорит, ему интересно, а это главное. Чем не альтернатива домашнему выходному?

Кулибины и рок

Чем еще разнообразить выходные? Например, в технопарке "Кулибин Про" покажут, как создать с нуля собственное мобильное приложение. Еще помогут освоить технологии дополненной реальности: родители с детьми могут придумать виртуальное полотно и собрать простейшее устройство для смартфона, транслирующее 3D-голограмму. В технопарке "Байтик" научат делать "живую" открытку - дети нарисуют своего персонажа, анимируют его и отправят по электронной почте родителям.

Хотите, чтобы на память остался 3D-портрет вашей семьи? Тогда вам стоит заглянуть в технопарк РГСУ. "Калибр" зовет на "звонкий" мастер-класс, где можно вдоволь пошуметь: сыграть на разных музыкальных инструментах и выступить как настоящая рок-группа. Ребенок может выбрать любой инструмент, будь это гитара или барабан. Причем не обязательно уметь на них играть. Всему обещают научить с нуля.

В роли графического дизайнера предлагает попробовать себя технопарк "На Зорге". Главное, не забудьте захватить с собой на занятия модные журналы и всякую декоративную мелочь: бумагу, ножницы, клей, карандаши, фломастеры. Семейные посиделки пройдут за "рождением" необычных коллажей, визиток и плакатов.

Справка "РГ"

Из парка - на работу

Первый детский технопарк в Москве открылся в 2016 году. Сейчас их уже 18. Успешные выпускники могут рассчитывать на дополнительные баллы к ЕГЭ. А в некоторых случаях и на отложенные трудовые договоры, которые гарантируют ребятам после колледжа или вуза постоянную работу на предприятиях, сотрудничающих с технопарками.

Кстати

Выходные расписаны

Следить за расписанием мастер-классов можно на едином сайте детских технопарков Москвы - technopark-kids.ru. Участие бесплатное. Чтобы записаться на ближайшие занятия, надо зайти в раздел "Мероприятия", нажать на вкладку "Направления" и найти в списке "Семейный мастер-класс".

Занятия в детских технопарках проходят по самым разным направлениям. Фото: Сергей Куксин

Конкретно

Идем в IT

Помимо семейных мастер-классов технопарки проводят занятия для детей по 41 направлению. Куда пойти?

"Мосгормаш": робототехника, геоинформатика, космонавтика;

Технопарк на базе технополиса "Москва": робототехника, авиация, промышленный дизайн, нанотехнологии, энергетика;

"Байтик": IT;

"Смарт-парк" на базе МИЭТ: электроника, IT, биомедицинская техника;

"На Зорге": архитектура, дизайн;

Технопарк на базе РГСУ: инновационные технологии, робототехника;

"Вертикальный взлет": дополненная, смешанная и виртуальная реальность, IT, промышленный дизайн;

"Кванториум" в "Сколково": IT, аэрокосмос, машиностроение, робототехника, промышленный дизайн;

"Кулибин Про": IT-технологии;

"Калибр": 3D-моделирование и компьютерная анимация;

Технопарк Центра развития инжиниринга Московского Политеха: транспортные и аэрокосмические системы;

"Инжинириум" МГТУ имени Баумана: нанотехнологии и композиты, робототехника, 3D-технологии, космические и летательные аппараты;

"Наукоград" на базе Московского финансово-юридического университета: IT, робототехника, промышленный дизайн;

Технопарк на базе НИЦ "Курчатовский институт": естественные науки, энергетика, экология, нейрокогнитивные и информационные технологии;

"Траектория взлета" на базе Московского авиационного института: IT, 3D-моделирование, цифровое производство, композиционные материалы, аддитивные технологии;

Технопарк на базе МИРЭА: IT, радиоэлектроника, биомедицинские и химические технологии;

"Кидбург": профориентация;

KidZania: профориентация.