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Рубрика: Общество

Переобулись к весне

Какой бизнес больше всех заработал на гендерных праздниках
Текст: Ирина Манаева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 60(8411)
В "сезон праздников" традиционно растет выручка обувных салонов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС В "сезон праздников" традиционно растет выручка обувных салонов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В "сезон праздников" традиционно растет выручка обувных салонов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Оборот торговых точек и предприятий сферы услуг в Воронеже в конце февраля - начале марта показал, что горожане радовали друг друга не только цветами и конфетами. Так, перед 23 февраля резко выросли продажи в спортивных и автомагазинах, а к 8 марта - в салонах обуви.

Такие данные привели в МТС, изучив статистику своего кассового сервиса для предприятий среднего и малого бизнеса за периоды с 19 по 23 февраля и с 4 по 8 марта. Показатели сравнивались со средними цифрами за соответствующий месяц.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
Россиянки назвали самые желанные и бесполезные подарки на 8 Марта

Накануне Дня защитника Отечества в столице Черноземья оборот в магазинах спорттоваров вырос в полтора раза, почти так же удачно сработали и точки по продаже автозапчастей. Выручка от реализации бытовой техники и электроники, а также строительных материалов выросла примерно на 40 процентов, одежды и обуви - на четверть. Рост продаж в пределах 10-15 процентов был зафиксирован в магазинах игр и игрушек, алкомаркетах, ресторанах и кафе.

Любопытно, что в целом по стране расклад был иным. Лидерами по увеличению оборота в феврале, судя по отчетам "МТС Кассы", оказались магазины техники и одежды, салоны красоты и алкомаркеты (в этих категориях продажи выросли в пределах 40 процентов). А спорттовары и строительные материалы по популярности плелись в хвосте, их реализация увеличилась всего на шесть процентов.

Выходит, воронежцы оказались прагматичнее, чем "средние россияне". Одно дело - обзавестись новыми шинами или пылесосом, другое - потратиться на стрижку или что-нибудь горячительное. В преддверии Женского дня этот прагматизм проявился в большей осторожности расходов. Если в Воронеже максимальный рост продаж достиг 70 процентов (удача улыбнулась цветочным лавкам и магазинам обуви), то в целом по стране динамика была резче: рост по обуви - 86 процентов, по бытовой технике и электронике - 79, ювелирным украшениям - 75...

Фото: iStock
Названы самые популярные подарки к 23 февраля

В столице Черноземья в десятку бенефициаров 8 марта вошли магазины одежды и ювелирных изделий, показавшие увеличение выручки на 57 и 51 процент, салоны красоты, магазины электроники и кондитерских изделий (рост более 30 процентов), книг и игрушек (17-18 процентов). По России категории предприятий, выигравших от гендерного праздника, примерно те же, но прибавка в обороте у них более заметная - выше воронежской на 10, а то и на 20 процентов.

Праздники вызвали повышенный спрос на рекламные рассылки. По данным сервиса "МТС Маркетолог", количество рекламных кампаний в Воронежской области перед 23 февраля выросло в полтора раза, а перед 8 марта - в три (по сравнению с обычными днями). В первом случае продвигали чаще всего рестораны и доставку готовой еды, во втором - фитнес-центры, салоны красоты и ювелирных изделий. По России накануне мужского дня активизировались также маркетологи спортивных и медицинских центров. Кроме того, оба предпраздничных периода послужили для рекламы финансовых организаций.

Кстати

Две трети российских предпринимателей, использующих для продаж AliExpress, постарались привлечь во время гендерных праздников дополнительных покупателей. По данным опроса, проведенного на площадке, более 40 процентов предложили клиентам скидку, каждый третий установил минимальную цену (по акции самого маркетплейса), каждый четвертый обещал ускоренную или бесплатную доставку. Пятая часть локальных продавцов к 23 февраля и 8 марта расширяла ассортимент в своей категории, а шесть процентов рискнуло ввести нетипичные товары, которые пользуются спросом только в праздничный период. "Чуть более половины респондентов признали, что обычно в это время оборот вырастает, но 15 процентов считают, что на фоне растущего объема продаж может сократиться маржа. На это влияют не только скидки. По мнению половины опрошенных, покупатели в целом стали экономнее, средний чек во время праздников сократился", - рассказали в "AliExpress Россия".

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