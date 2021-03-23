Компании Черноземья нарастили прибыль на фоне общего падения

Финансовые показатели бизнеса в год коронакризиса ухудшились в половине регионов страны. Совокупная прибыль крупных и средних предприятий за вычетом убытков сократилась на 23 процента. Такого падения не было уже 12 лет. Однако компании из Белгородской и Воронежской областей показали рост прибыли в два-три раза. Отчетность-2020 изучили аналитики Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По сравнению с предыдущим годом предприятия страны - без учета малого бизнеса - недополучили свыше 3,8 триллиона рублей. Около 70 компаний сработало с прибылью (суммарно получив 17,76 триллиона), остальные накопили 5,34 триллиона рублей убытков.

"Весной российская промышленность испытала шок от обвала цен на нефть, форсированного развалом сделки ОПЕК+, и удешевления других сырьевых товаров. А отрасли, ориентированные на массовый спрос, были вынуждены ограничить работу из-за карантинных мер, - напомнили в FinExpertiza. - В летние месяцы снижение прибыли бизнеса замедлилось. Восстановительный рост начался в октябре. И хотя в четвертом квартале финансовые показатели крупных и средних компаний превзошли прошлогодние, сальдированный финансовый результат в 2020-м оказался ниже на 23,5 процента, составив 12,42 триллиона рублей".

Более глубокое падение прибыли бизнеса прежде наблюдалось лишь в кризисном 2008 году. Тогда оно превысило 30 процентов. Однако в абсолютном выражении сумма недополученных доходов в тот год была куда скромнее - всего 1,74 триллиона.

Худшая динамика среди регионов - у Северной Осетии. В 2019-м ее предприятия показали убыток на уровне двух миллионов рублей, в 2020-м ушли в минус на три миллиарда. В процентах лучше не пересчитывать - в глазах зарябит... Второе и третье места в антирейтинге заняли Ненецкий автономный округ и Ингушетия, где финансовый результат бизнеса ухудшился в пять раз.

В десятку регионов с наилучшей динамикой роста вошли Воронежская и Белгородская области

Лидерами по абсолютному размеру недополученной прибыли стали компании Москвы, Ямало-Ненецкого округа, Татарстана, Сахалина и Пермского края. В столице обвал был обусловлен жестким локдауном, ударившим по торговле, транспорту, арендному бизнесу, обрабатывающим производствам и сфере услуг. На бизнес в остальных регионах повлияли сделка ОПЕК+ и кризис на сырьевых рынках.

На противоположном от Осетии полюсе рейтинга оказалась Карачаево-Черкесия. Там совокупная прибыль крупных и средних компаний выросла в восемь раз, что, впрочем, легко объясняется эффектом низкой базы и успехами отдельных отраслей обрабатывающей промышленности. Второе место у Ростовской области, где предприятиям удалось выбраться из убытков 2019 года и завершить 2020-й с прибылью в 123 миллиарда, то есть с четырехкратным ростом финпоказателя. Здесь герои очевидны - аграрии.

В десятку регионов с наилучшей динамикой роста также вошли Воронежская и Белгородская области, где прибыль бизнеса увеличилась на 193 процента (до 61,7 миллиарда рублей) и 83 процента (до 361 миллиарда).

Самую весомую прибавку - 459 миллиардов - получили предприятия главного региона нефтедобычи, Ханты-Мансийского автономного округа. Ростовчане улучшили финансовый результат на 178,6 миллиарда. На третьем месте - Белгородчина с прибавкой в 162,8 миллиарда к уровню прошлого года. Свой вклад в успех здесь внесли и индустриальные, и сельскохозяйственные предприятия. Воронежская область замкнула десятку бенефициаров 2020 года.

Аналитики не раз отмечали, что от коронакризиса сильнее всего пострадали гостиничный бизнес и общепит, где финансовый результат оказался впятеро меньше прошлогоднего, отрасли транспортировки и хранения товаров, оптовая торговля (кроме торговли автотранспортом), электро- и газоснабжение, а также добыча полезных ископаемых.

Однако статистика показывает, что многие отрасли от необычных условий только выиграли. Наиболее заметный рост прибыли наблюдался в сфере административной деятельности (это аренда и лизинг, обслуживание зданий и территорий, охрана, хозяйственное обеспечение предприятий и прочие вспомогательные услуги для бизнеса), сельском хозяйстве, в сфере недвижимости, строительстве, розничной торговле. В плюс сработали также предприятия связи.

- В России бизнес и экономика в целом по итогам пандемического года пострадали не столь сильно, как в большинстве крупных стран. Хотя коронакризис, безусловно, затронул нас в неменьшей степени, чем остальной мир. Ведущие экономики реализовали беспрецедентные меры поддержки предпринимательства. Меньшие потери в РФ объясняются структурой бизнеса, основная доля которого приходится на госсектор и сырьевые предприятия, - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Восстановление нефтегазовых рынков позволяет российским производствам, прямо или косвенно зависящим от спроса на энергоносители, наращивать прибыль. А сфера услуг и сегмент малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшие от коронавируса, в России представлены слабо. Однако в постпандемийный период эта же структурная особенность будет являться сдерживающим фактором для развития.