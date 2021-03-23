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23.03.2021 23:13
Рубрика: Спорт

"Локомотив" сравнял счет в серии против ЦСКА

Текст: Максим Домчев
Ярославский "Локомотив" на своей площадке переиграл ЦСКА в матче плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал ничейным - 2-2.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

После домашнего поражения в третьем матче хоккеистам ярославского "Локомотива" было уже некуда отступать. Отправляться в Москву при счете в серии 1-3 - не лучший вариант. Поэтому ко второму домашнему поединку в "Локомотиве" отнеслись более чем серьезно.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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В первом периоде командам не удалось отличиться. Перелом в игре наступил ближе к концу второй 20-минутки, когда хозяева с интервалом чуть более минуты дважды поразили ворота ЦСКА. Заброшенными шайбами отметились Артем Ильенко и Теэму Пулккинен, реализовавший большинство.

В концовке встречи армейцы сняли вратаря и ринулись атаковать ворота "Локомотива". Но пропустили бросок Егора Коршкова, который установил окончательный результат - 3:0. Счет в серии стал 2-2, а пятая встреча пройдет в Москве 25 марта.

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