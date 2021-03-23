Малообеспеченные москвичи с детьми от 3 до 7 лет получили право выбрать одно из двух региональных пособий на ребенка

Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет могут сами выбрать, какое региональное пособие им получать впредь в зависимости от степени нуждаемости. Можно, как и раньше, продолжать получать нынешние 7725 рублей в месяц. А можно подать заявление на получение новой региональной выплаты, более высокой, составляющей 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума ребёнка. Такое решение принято сегодня на очередном заседании президиума правительства Москвы.

Цель нововведений, как рассказала "РГ" первый замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Грачева, придать помощи, которую оказывает столица этой категории москвичей, более адресный и индивидуальный характер, чтобы ее получали действительно нуждающиеся семьи. Не случайно ровно год назад президент России Владимир Путин подписал указ, в котором он потребовал, чтобы пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно составляло не меньше 50% прожиточного минимума на ребенка в каждом регионе.

Линию на повышение благосостояния семей с детьми президент страны продолжил и в этом году. На сей раз он потребовал поднять помощь им до 75-100% прожиточного минимума ребенка в регионе. На это направлен новый порядок выплат, принятый в Москве. "Мы хотим не только повысить пособия малообеспеченным, но и использовать его как более тонкую настройку учета нуждаемости каждой семьи", - подчеркнула Ольга Грачева. Это значит, что, если семья не считает нужным переходить на новый порядок выплат, старое пособие родители не потеряют. С учетом индексации, проведенной в городе на 2021 год, оно сейчас составляет 7725 рублей. Новые выплаты в размере 50, 75 и ли 100 процентов прожиточного минимума ребенка - это 7791, 11687 и 15582 рубля соответственно. Их можно получить уже по новым правилам. В частности, увеличенное пособие не получит семья, в которой у обоих родителей "нулевые доходы". То есть хотя бы кто-то один - папа или мама - должен работать или учиться и получать стипендию. У другого родителя, не имеющего дохода, должна быть для этого уважительная причина. Скажем, мама сидит с малышом в возрасте до трех лет. Или в многодетной семье трое детей, один из них в возрасте до 7 лет, и потому мама не работает.

Получив заявление на повышенную выплату, органы соцзащиты обязаны более глубоко вникнуть в материальное положение семьи. Жилья у претендентов должно быть не больше, чем по социальной норме - 18 "квадратов" на человека, земли - не более 20 соток на семью, на счетах в банке - не более миллиона рублей. Кроме того, в отличие от прежних лет при подсчете дохода семьи учтут и все другие региональные социальные выплаты, которые она уже получает.

"Приведу пример, - продолжала Ольга Грачева. - В семье из четырех человек родители вдвоем зарабатывают 62 тысячи рублей в месяц. Есть два сына - 3 и 5 лет, каждому из которых город выплачивает сейчас по 7725 рублей. Совокупный минимальный доход семьи исходя из прожиточного минимума на душу населения при назначении выплаты не должен превышать 72116 рублей (18029 х 4). Реально же у них получается 77550 рублей (6200 + 15550). На новый размер помощи эта семья не проходит, значит, есть смысл получать и дальше то же самое пособие".

Но если бы доход у папы с мамой был меньше, например, 50 тысяч рублей, то на своих двух детей такого возраста они могли бы получить выплату в размере 100% прожиточного минимума ребенка. В общей сложности 31164 рубля в месяц из бюджета города - по 15582 рублей на малыша. "Новый порядок назначения выплат дает возможность точнее оценить материальное положение семей с детьми и при необходимости улучшить его", - убеждена Ольга Грачева.

Справка "РГ"

Пособие из бюджета Москвы на детей от 3 до 7 лет сейчас получают 89 тысяч семей. Тем из них, кого устраивает нынешний размер пособия, никуда обращаться не нужно. Те, кто хотел бы увеличить его, должны обратиться с заявлением в МФЦ. При подаче заявления необходимо приложить справку о вкладах и счетах в кредитных организациях.