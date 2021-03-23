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23.03.2021 16:31
Рубрика: Общество

Свалки не будет

Мусорный полигон окончательно закрыли
Текст: Элина Труханова (Владимир)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 60(8411)
Александровская свалка исключена из территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Владимирской области.
Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
В Подмосковье закрыли последний мусорный полигон

"РГ" ранее сообщала о критической ситуации, сложившейся в Александровском районе после того, как эксплуатирующее местную свалку предприятие 15 января 2021 года прекратило размещать на ней твердые бытовые отходы. Решение эксплуатанта стало для администрации области неожиданным, поскольку в региональной территориальной схеме обращения с отходами значится, что свалка должна функционировать до 2023 года. Хотя проверка, проведенная межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по ЦФО, установила: остаточная вместимость свалки на 13 октября 2020 года составляла 41,5 тысячи тонн, то есть ее должно было хватить не более чем на год. По мнению местных активистов, ресурс был исчерпан из-за привозившегося сюда в огромных количествах московского мусора.

После того как на въездных воротах полигона появился баннер "Закрыто для отходов", александровский мусор пришлось какое-то время возить на местную мусоросортировочную станцию, но потом по распоряжению обладминистрации его перенаправили на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Как пояснили власти - временно, до корректировки территориальной схемы обращения с отходами.

"Александровская свалка окончательно исключена из территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской области, и любая попытка завезти на нее ТКО является нарушением закона", - сообщили в администрации Владимирской области.

Полигон исключен из территориальной схемы обращения с ТКО

Там же пояснили, что земельный участок, на котором расположена александровская городская свалка, находится в собственности Александровского района, то есть обязанность по разработке проектно-сметной документации по ее рекультивации возложена на районную администрацию. Чтобы включить эти работы в мероприятия федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", необходимо выполнить два условия: исключить объект из государственного реестра объектов размещения отходов и разработать проектно-сметную документацию проекта его рекультивации.

Для решения задачи по рекультивации александровской свалки в регионе по постановлению областного Заксобрания сформирована специальная рабочая группа. Кроме того, рабочая группа по обращению с ТКО на территории Владимирской области создана в областной администрации.

Компетентно

Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области:

- Вопрос рекультивации александровской свалки очень важен для нашей области и особенно для ее самого густонаселенного района. Настоятельно рекомендую муниципальным властям выполнить эти два условия, причем вести работу параллельно, чтобы не терять времени. Иначе мы рискуем уйти далеко за горизонт 2022 года. Со своей стороны администрация области приложит максимальные усилия для оперативного включения этой свалки в план мероприятий федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология", по которому мы только в прошлом году рекультивировали три серьезных, застарелых объекта: свалку в микрорайоне Оргтруд областного центра, Петушинскую городскую свалку и свалку в сельском поселении Новлянском Селивановского района.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область "Мусорная" реформа

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