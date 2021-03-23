Наталья Сергунина: К платформе "Электронный дом" подключились жители более 27 тысяч домов Москвы

Новости

Минфин назвал причины займов бюджета под плавающую ставку 09:45
На Урале 13-летнюю девочку нашли без сознания на льду реки 09:33
Вертолет МЧС не смог эвакуировать детей с места схода лавины в Хибинах 09:26
Экс-премьера Латвии обвиняют в мошенничестве и отмывании денег 09:10
В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ 09:05
Ученые создали съедобные пищевые пленки для упаковки продуктов 08:57
Ушел из жизни иркутский писатель Арнольд Харитонов 08:52
СК подтвердил смерть девочки, попавшей под лавину в Хибинах 08:49
Суд отпустил мэра уральского Троицка под домашний арест 08:32
Голкипер Сорокин обновил рекорд "Айлендерс" 08:30
Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса 08:05
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера 07:53
Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем и высоком уровнях 07:32
Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей пострадавших городов 07:05
Роструд: Каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы 06:43
Число погибших при стрельбе в Колорадо увеличилось до 10 человек 06:05
На фоне пандемии каждый пятый в США не может вовремя вносить аренду 06:02
Впервые в истории гражданин КНДР предстал перед судом в США 05:46
Для жителей Хабаровского края на 10 % снизят стоимость теплоэнергии 05:44
Власти Германии объявили о продлении карантина 05:18
Роспотребнадзор: В девяти регионах превышен порог заболеваемости ОРВИ 04:57
Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов 04:42
Полиция в штате Колорадо сообщила о задержании стрелка 04:28
Экс-директора хабаровской фирмы будут судить за завышение цен на топливо 04:22
Во время стрельбы в Колорадо погибли шесть человек 04:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 08:14
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: К платформе "Электронный дом" подключились жители более 27 тысяч домов Москвы

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что во многих домах к проекту присоединились уже большинство жильцов, а где-то они только начинают подключаться вслед за соседями и открывать для себя новые сервисы.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

"Электронный дом" - платформа для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. Благодаря ей москвичи получили возможность дистанционно принимать решения, в том числе юридически значимые, по вопросам управления своими домами, а также взаимодействовать с управляющими организациями в удобном формате.

Фото: iStock
Сергунина: Треть общероссийского объема высокотехнологичного экспорта приходится на Москву

С помощью "Электронного дома" пользователи могут вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, прочитать новости своего района и дома. На платформе принимают заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и по многим другим вопросам.

"Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60 процентов от общего числа многоквартирных домов в Москве", - отметила Сергунина.

С ноября 2020 года на платформе можно проводить общие собрания собственников сразу в системе, без предварительного решения на очном, очно-заочном или заочном собрании. Сначала функция была доступна жителям домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на 2022 год. В декабре 2020 года завершилось 255 таких собраний. На них были приняты решения по составу работ, которые необходимо провести в рамках капитального ремонта дома. С конца января этого года в "Электронном доме" общие собрания собственников могут проводить жители всех многоквартирных домов Москвы.

"Чтобы учесть интересы всех жителей, в том числе людей старшего возраста, которым электронный формат может быть непривычен, на платформе реализована возможность смешанного голосования, предусмотренная статьей 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. Москвичи могут проголосовать на общих собраниях собственников в режиме онлайн или же с помощью обычного бумажного бюллетеня. Для этого нужно передать заполненный бюллетень администратору, который внесет данные в систему, и голос будет учтен. Но мы отметили, что люди старшего возраста тоже оценили "Электронный дом". Более 20 процентов активных пользователей платформы - люди старше 50 лет", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

В Москве изменится порядок выдачи справок о правах на жилье

Проведение общих собраний собственников в электронном виде без предварительного выбора системы стало возможно благодаря изменениям в Жилищном кодексе Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 25 мая 2020 года.

Для регистрации на цифровой платформе пользователю необходимо зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" (его можно скачать в App Store или GooglePlay) и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru. В разделе "Мои адреса" отобразятся адреса проживания, регистрации или собственности, введенные в личном кабинете mos.ru в разделе "Профиль", подразделе "Недвижимость".

В регионах Экономика Бизнес Инновации Экономика ЖКХ Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве и дружбе на пять лет
СК подтвердил смерть девочки, попавшей под лавину в Хибинах
Пушков объяснил истерию Запада по поводу милитаризации Калининграда
Власти Германии объявили о продлении карантина
Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы