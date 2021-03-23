Наталья Сергунина: К платформе "Электронный дом" подключились жители более 27 тысяч домов Москвы

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что во многих домах к проекту присоединились уже большинство жильцов, а где-то они только начинают подключаться вслед за соседями и открывать для себя новые сервисы.

"Электронный дом" - платформа для управления многоквартирным домом в режиме онлайн. Благодаря ей москвичи получили возможность дистанционно принимать решения, в том числе юридически значимые, по вопросам управления своими домами, а также взаимодействовать с управляющими организациями в удобном формате.

С помощью "Электронного дома" пользователи могут вызвать мастера, пообщаться с соседями, разместить объявление, передать показания приборов учета воды и электроэнергии, прочитать новости своего района и дома. На платформе принимают заявки о перегоревших в подъезде лампочках, повреждениях крыши дома, неработающем фонаре и по многим другим вопросам.

"Примерно тысяча заявок еженедельно поступает через "Электронный дом" в единый диспетчерский центр и на портал "Наш город". Количество домов, чьи жители подключились к платформе, сейчас превышает 27 тысяч. Это больше 60 процентов от общего числа многоквартирных домов в Москве", - отметила Сергунина.

С ноября 2020 года на платформе можно проводить общие собрания собственников сразу в системе, без предварительного решения на очном, очно-заочном или заочном собрании. Сначала функция была доступна жителям домов, включенных в региональную программу капитального ремонта на 2022 год. В декабре 2020 года завершилось 255 таких собраний. На них были приняты решения по составу работ, которые необходимо провести в рамках капитального ремонта дома. С конца января этого года в "Электронном доме" общие собрания собственников могут проводить жители всех многоквартирных домов Москвы.

"Чтобы учесть интересы всех жителей, в том числе людей старшего возраста, которым электронный формат может быть непривычен, на платформе реализована возможность смешанного голосования, предусмотренная статьей 47.1 Жилищного кодекса Российской Федерации. Москвичи могут проголосовать на общих собраниях собственников в режиме онлайн или же с помощью обычного бумажного бюллетеня. Для этого нужно передать заполненный бюллетень администратору, который внесет данные в систему, и голос будет учтен. Но мы отметили, что люди старшего возраста тоже оценили "Электронный дом". Более 20 процентов активных пользователей платформы - люди старше 50 лет", - рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Проведение общих собраний собственников в электронном виде без предварительного выбора системы стало возможно благодаря изменениям в Жилищном кодексе Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 156-ФЗ от 25 мая 2020 года.

Для регистрации на цифровой платформе пользователю необходимо зайти на сайт ed.mos.ru или в мобильное приложение "Электронный дом Москва" (его можно скачать в App Store или GooglePlay) и авторизоваться c помощью логина и пароля учетной записи на mos.ru. В разделе "Мои адреса" отобразятся адреса проживания, регистрации или собственности, введенные в личном кабинете mos.ru в разделе "Профиль", подразделе "Недвижимость".