Названы первые конкурсные фильмы 43-го Московского кинофестиваля

Оргкомитет 43-го Московского кинофестиваля, который состоится в этом году с 22 по 29 апреля, устроил встречу с представителями СМИ в онлайн-формате. На ней организаторы поделились первыми планами о том, как пройдет киносмотр. Прежде всего, была объявлена часть конкурсной программы.

Из российских лент в нем участвует "Последняя милая Болгария" Алексея Федорченко - лента, которую давно ждали. Сценарий написан по мотивам книги Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". Также в конкурсе немецкий фильм "Кровопийцы", режиссер - Юлиан Радльмайер, расскажет как в конце 20-х годов прошлого века нищий советский иммигрант по имени Лев мечтает о карьере в Голливуде. На пути к своей цели он встречает молодую и богатую вампиршу…

Китайская конкурсная картина называется "Кофейня в поле", режиссер - Сяофань Ши. Героиня фильма Юаньфань уехала в Шанхай, где работала бариста. Вернувшись в родной город, она устраивается работать кассиром на заправке, с тоской вспоминая жизнь в мегаполисе. Однажды Юаньфань и ее подруга находят у шоссе упавшую советскую космическую капсулу. Эта капсула становится их тайным убежищем, в котором они варят кофе и мечтают о будущей счастливой жизни в большом городе.

Лента "Голубое сердце" - из Кубы, режиссер - Мигель Койула. По сюжету в альтернативной реальности Фидель Кастро использует достижения генной инженерии, чтобы создать нового человека. Эксперимент терпит крах, а группа новых людей организует серию терактов, сея панику на Острове свободы. Иранский фильм "Сын" (режиссер Нушин Мераджи) расскажет о сорокалетнем Фариде, живущем с матерью. Когда она внезапно умирает, Фарид остается совсем один и, боясь одиночества, заводит на улице случайные знакомства. И последний фильм, о котором известно, - "Равнодушные", режиссер Леонардо Гуэрра Сераньоли. Это экранизация одноименного романа Альберто Моравиа.

На встрече присутствовали программный директор ММКФ Кирилл Разлогов, а также кураторы программ Петр Шепотинник, Андрей Плахов, Стас Тыркин и Евгения Тирдатова. В ней принял участие представитель партнера фестиваля - видеосервиса Start Михаил Клочков. Он рассказал о том, что на ММКФ состоится мировая премьера сериала "Контейнер", который рассказывает о суррогатном материнстве. Сериал уже замечен на международном уровне, об этом писала "РГ".

Кстати, на ММКФ в этом году будет программа сериалов "Первая серия". Петр Шепотинник охарактеризовал ее как "небольшую и представительную". Также он сказал о том, что программа ММКФ собрана уже на 90 процентов. Однако Кирилл Разлогов предупредил, что все ограничения, которые были на фестивале в прошлый раз, осенью 2020-го года, сохраняются: "Это по-прежнему превращает нас в героев, которые в этих условиях хотят сделать достаточно интересный многообразный фестиваль. Основные проблемы связаны не столько с фильмами, сколько с людьми и гостями". Из-за этого пока не представили членов жюри, с которыми договорились - их имена назовут на пресс-конференции в начале апреля, когда будут решены проблемы с их приездом.

Из новостей. Появится программа "Выбор Разлогова". Кирилл Эмильевич хочет сделать на телевидении передачу о фильмах его жизни. Небольшая их часть будет показана на ММКФ. Программа Андрея Плахова получит название "Эйфория изоляции": "Это не значит, что все фильмы посвящены конкретно этой теме, но в них в той или иной форме прослеживается психология внутренней изоляции", - сказал Плахов.

Еще один российский фильм - "Паркет" Александра Миндадзе покажут в программе "Восемь с половиной" на ММКФ. Куратор программы Петр Шепотинник анонсировал показ, а также сказал, что, скорее всего, в конкурсе ММКФ будет еще один российский фильм. Шепотинник также анонсировал программу учеников Александра Сокурова. Он признался, что эти фильмы стали для него потрясением. Покажут пять или шесть картин.

Среди внеконкурсных программ также будут - посвященная анимации, отреставрированным копиям классических фильмов итальянской киностудии "Чинечитта". Евгения Тирдатова собрала уникальную программу о творчестве Симоны Синьоре и Ива Монтана. Неожиданная, по признанию кураторов, программа соберет аквамюзиклы Золотого века Голливуда и будет названа в честь их главной звезды Эстер Уильямс. На ММКФ приедут картины из Венеции прошлого года, Роттердама и Берлина этого года. Стас Тыркин анонсировал в своей программе "Фильмы, которых здесь не было" премьеру ленты-победителя Берлинале 2021 "Неудачный секс или сумасшедшее порно" режиссера Раду Жуде. Кстати, в этой же программе покажут и анимационный хит фестиваля Sundance этого года - на русском языке название звучит как "Криптополис". Лента также была на Берлинале. В документальном конкурсе Григорием Либергалом анонсирован фильм "Дуров" Родиона Чепеля - о создателе Телеграмм. Можно пошутить, что места на него можно уже начинать занимать.

Между тем

Что касается площадок фестиваля, на вопрос "РГ" о том, задействуют ли на ММКФ отреставрированный кинотеатр "Художественный", организаторы ответили положительно. Другие площадки будут объявлены позднее.