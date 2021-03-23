Первокурсник отменил в своем вузе дресс-код

Прокуратура обязала Владимирский госуниверситет имени Столетовых исключить из правил внутреннего распорядка вуза пункт, обязывающий студентов быть опрятными и дисциплинированными даже за пределами учебного заведения. А пожаловался на родной вуз 16-летний первокурсник юридического института ВлГУ Евгений Саутин.

Пока на сайте университета правила внутреннего распорядка опубликованы в прежней редакции. Пункт 8.12 документа гласит: "Студенты должны быть дисциплинированными и опрятными как в учебных заведениях, так и на улице, и в общественных местах".

- Норма чересчур широкая и общая, регулирует поведение студентов везде, в том числе и за пределами образовательного учреждения. К тому же решение, нарушил учащийся этот пункт или нет, принимает руководство вуза, а наказанием может стать отчисление из университета (пункт 8.14 тех же правил. - Ред.), - рассказал "РГ" Евгений.

Его заявление рассмотрела городская прокуратура Владимира и после собственной проверки согласилась с доводами студента. В присланном Саутину ответе сказано: "Пункт 8.12 Правил внутреннего распорядка не в полной мере соответствует статье 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", поскольку установление правил поведения учащихся на улице и в общественных местах находится за пределами компетенции образовательной организации". Прокуратура внесла руководству ВлГУ протест и обещала сообщить заявителю о результатах. В университете сообщили, что документ находится на рассмотрении.

Приведением в порядок нормативной базы альма-матер бойкий первокурсник не ограничился. Живет Евгений в Радужном - закрытом муниципалитете в 25 километрах от Владимира. Именем и статусом ЗАТО город обязан государственному полигону "Радуга", где создают и испытывают лазерные системы различного назначения. Рядом с высокими технологиями в Радужном обитают обычные люди с их проблемами: высокие тарифы ЖКХ, плохое качество воды и прочее подобное. Об этом и пишет Саутин в своем паблике. Прошлой осенью он опубликовал изображение спрута с двумя головами и лозунгом "Пора менять эту власть". В одной голове читатели признали главу "Радугаэнерго", в другой - мэра. Замглавы городской администрации Сергей Олесников написал на Евгения заявление в полицию, обвинив его в экстремизме и клевете на мэра. Но в возбуждении уголовного дела было отказано.

Городская прокуратура Владимира согласилась с доводами студента

Теперь Саутин подал на вице-мэра в суд за клевету, потребовав с него 50 тысяч рублей компенсации.

- Олесников публично обвинил меня в совершении преступлений, которых я не совершал. Доказательство тому - постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Рассчитываю на удовлетворение судом моих исковых требований в полном объеме.

Кстати, после публикации Евгения мэр в Радужном сменился.