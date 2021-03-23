Много ли вы знаете историй о том, как в столице кто-то подарил квартиру нуждающимся? Не в рамках рекламной акции и не мультимиллионер, для которого цена столичной двушки - "копейки"? Увы, и такая щедрость редкость. А вот обычная москвичка Нинель Моисеевна Мишурис, школьная учительница математики, решила, что ее квартира перейдет в наследство тем, кто заботится о неизлечимо больных детях и подростках - детскому хоспису "Дом с маяком". Благодаря этой воле в "двушке" москвички на Октябрьском Поле в начале апреля откроется квартира сопровождаемого проживания для сирот с неизлечимыми заболеваниями.

Если бы не "корона"

На "горячую линию" "Дома с маяком" Нинель Моисеевна позвонила полтора года назад. Сказала, что плохо себя чувствует и спешит сделать доброе дело - завещать детскому хоспису свою квартиру. Озадаченные сотрудники перезвонили женщине и деликатно поинтересовались, правильно ли они ее поняли. Москвичка подтвердила, что она в трезвом уме и памяти и именно такое приняла решение. "Я всю жизнь была сильной независимой женщиной, пока здоровье не подкачало и годы не стали брать свое, - сказала она. - Мне уже 95 лет, медлить некогда", - вспоминает тот разговор соучредитель фонда "Дом с маяком" Лида Мониава.

Про таких, как Нинель Моисеевна, говорят - учитель от Бога. Уроки математики вела с душой, старалась дать ребятам не только знание теорем, но и научить их думать. Словом, работу свою Нинель Моисеевна очень любила, а ее любили дети, многие ученики и после выпускного дружили с ней, часто навещали.

Один из них - Владимир, окончил школу еще в 1962 году. Стал яхтенным капитаном и не оставил ее, когда она осталась одна. Муж учительницы умер в 90-е годы, а своих детей у пары не было. Именно Владимир обратил внимание Нинель Моисеевны на детский хоспис с морским маяком во дворе. "Вот через Владимира мы и общались с Нинелью Моисеевной, - продолжает Лида Мониава. - В прошлом году он позвонил и сообщил печальную новость: Нинель Моисеевна умерла от ковида, в больнице". Так детский хоспис стал наследником двухкомнатной квартиры в престижном районе столицы.

Хорошая квартира

Решение о том, что сделать с неожиданным подарком, в хосписе пришло сразу. "Дом с маяком" давно планировал открыть квартиру сопровождаемого проживания, но не было подходящего помещения. Назвали новый проект просто - "Дом у Нинель Моисеевны", в память о Нинель Мишурис. В квартире будут жить дети из интернатов - по двое-трое. "Мне кажется, Нинель Моисеевна была бы довольна нашим решением", - говорит Лида.

Обстановку решили не менять. Обои, занавески, мебель, большая библиотека, расставленный на серванте сервиз, вазы, фотографии Нинель Моисеевны - все остается на своих местах. Так что ребята попадут не в современно стильно обставленное жилье, а в квартиру со своей атмосферой и историей. Правда, добавится в ней медоборудование - кислородные концентраторы, аспираторы, пульсоксиметры и другая аппаратура, необходимая для тяжело больных детей. Но это не помешает им легко представить, что приехали они просто к бабушке, которая смотрит на них с фотографий.

"Для меня это очень тяжело - зайти в квартиру, где совсем недавно жил знакомый вам человек. Вот его чашка, коробочки с лекарствами. Вот кресла, журнальный столик, диван - уже ретро, но все так хорошо подобрано. Шкаф, в котором висит парадный пиджак, летние кофты, стопка постельного белья. Нет только самой Нинель Моисеевны. И ты можешь уже здесь хозяйничать как хочешь. Но не получается. Лично у меня рука не поднимается выбросить ее шкаф с книжками, например, на полках которого стоят томики Солженицына, Довлатова, Пастернака, альбомы импрессионистов", - говорит Лида.

Единственное, над чем придется все-таки поработать, - ванная комната. В ней нужно поднять пол, расширить дверной проем, установить подъемник и шезлонг для купания, чтобы пользоваться всем этим могли больные дети.

Нинель Моисеевну любили дети, многие ученики и после выпускного дружили с ней, часто навещали. Один из них - Владимир, окончил школу еще в 1962 году. Именно он обратил внимание учительницы на детский хоспис с морским маяком во дворе. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

На чемоданах

Квартира сопровождаемого проживания - это альтернатива интернатам. В ней идет обычная жизнь, а неизлечимо больные ребята могут чувствовать себя как дома и при этом получать необходимый уход. Новоселов уже нашли - Иван и Василий. Мальчикам сейчас по 16 лет, всю жизнь они провели в детском доме, а в 18 лет должны были переехать в психоневрологический интернат. "Детей-сирот, подопечных хоспису, мы стараемся устроить в семью, а 16-18-летних, как правило, очень редко берут. Чтобы они могли пожить подольше, в домашней обстановке, для них нужны квартиры сопровождаемого проживания. В противном случае они попадут в психоневрологический интернат и умрут там за пару месяцев. Они ведь лежачие, сложные, едят через трубку... Наш новосел - Никита, и дышит через трубку - такие в интернатах долго не живут, им нужна забота и внимание, спокойная домашняя атмосфера", - объяснила Лида Мониава.

Вместе с парнями днем в квартире будут от хосписа жить два ассистента и один ночью, помогать им хозяйничать.

Кстати, о том, что хоспису нужны такие квартиры, "Дом с маяком" заговорил еще в апреле прошлого года, в разгар пандемии. Проект предложили департаменту труда и социальной защиты населения Москвы - в письме попросили выделить в безвозмездное пользование три квартиры. Хоспис готов оборудовать их всем необходимым для ухода за детьми. Планировалось, что если проект удастся, то по такой же схеме государство может начать постепенно расселять и других жителей интернатов. Лида Мониава уверена, что подобные социальные квартиры должны быть по всей Москве. Но первой на их мечту откликнулась Нинель Моисеевна Мишурис. Будем надеяться, говорят в "Доме с маяком", что найдутся и другие, которым будет в радость помочь сиротам.