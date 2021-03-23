Под Владимиром из-за сноса здания люди остались без отопления

В городе Муроме Владимирской области работы по сносу здания элеватора привели к аварийной ситуации с теплоснабжением населения.

По данным регионального ГУ МЧС, ЧП произошло 23 марта в первом часу дня.

"По проезду Куйбышева, 6, в результате проведения взрывных работ по сносу здания элеватора поврежден трубопровод горячего теплоснабжения. Прекращена подача горячей воды в центральной части города, отопление на циркуляции, снижены параметры", - говорится в сообщении ведомства.

Всего без горячего теплоснабжения остались 309 домов, восемь школ и 13 детских садов - почти 23 тысячи жителей, в том числе свыше 3,5 тысячи детей.

Во время происшествия никто не пострадал.