Пожарные спасли на западе Москвы застрявшую в стиральной машине кошку

На западе столицы спасли застрявшую в стиральной машине кошку. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Днем 23 марта в службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о происшествии с животным по адресу: Филевский бульвар, 39. В одной из квартир кошка залезла в стиральную машинку, а выбраться не смогла. Хозяйке тоже не удалось извлечь питомца. На место происшествия был выслан расчет.

Пожарные, прибыв на место, с помощью инструментов разобрали часть стиральной машины и достали перепуганное животное. Ветеринарная помощь кошке не понадобилась.