Рязанскую чиновницу осудили за махинации с сиротским жильем

В Рязанской области экс-начальник управления администрации Кораблинского района осуждена за взятки. Приговором суда ей предстоит провести в колонии 8 лет и 2 месяца, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

В должностные обязанности чиновницы входила организация аукционов, на которых муниципалитетом покупались квартиры для сирот. Чиновница за мзду помогала продавать квартиры. Деньги она получала после полного расчета бюджетом муниципалитета с собственником.

Следствием и судом доказано получение ею за это общей суммы в 539 тысяч рублей. Еще установлен факт покушения на получение 208 тысяч.

Как рассказали в прокуратуре области, в ходе расследования уголовного дела женщина пыталась воздействовать на свидетелей. В ходе предварительного и судебного следствия подсудимая свою вину не признала, однако благодаря грамотно спланированной тактике поддержки государственного обвинения суд признал представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Суд признал экс-чиновницу виновной в получении взяток в значительном и крупном размере, а также покушении на получение крупной взятки. Ей назначено наказание в виде 8 лет и 2 месяцев колонии общего режима, а также запрещено в течение 6 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.