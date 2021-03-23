Новости

Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса 08:05
Минэнерго выступило против отмены топливного демпфера 07:53
Главы МИД России и КНР обсудили подготовку визитов на высшем и высоком уровнях 07:32
Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей пострадавших городов 07:05
Роструд: Каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы 06:43
Число погибших при стрельбе в Колорадо увеличилось до 10 человек 06:05
На фоне пандемии каждый пятый в США не может вовремя вносить аренду 06:02
Впервые в истории гражданин КНДР предстал перед судом в США 05:46
Для жителей Хабаровского края на 10 % снизят стоимость теплоэнергии 05:44
Власти Германии объявили о продлении карантина 05:18
Роспотребнадзор: В девяти регионах превышен порог заболеваемости ОРВИ 04:57
Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов 04:42
Полиция в штате Колорадо сообщила о задержании стрелка 04:28
Экс-директора хабаровской фирмы будут судить за завышение цен на топливо 04:22
Во время стрельбы в Колорадо погибли шесть человек 04:01
СМИ: Попавшая под лавину в Мурманской области девочка выжила 03:54
Пользователи сообщили о сбое в работе Google 03:49
Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки 03:24
После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело 03:15
Впервые полицию Эквадора возглавила женщина 02:53
В Мексике более миллиона компаний прекратили работу из-за пандемии 02:36
Пушков объяснил истерию Запада по поводу милитаризации Калининграда 02:35
Белый дом: США и РФ могут взаимодействовать по ключевым направлениям 01:50
В Колорадо мужчина открыл огонь по людям в супермаркете 01:19
В Лондоне представили план реформирования вооруженных сил королевства 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 06:43
Рубрика: Экономика

Роструд: Каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край - тройка самых востребованных регионов для переезда ради карьеры. Примерно каждый шестой россиянин готов перебраться в Москву из-за работы, рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
К сентябрю ожидается взрывной рост вакансий

"В столицу готовы переехать более 52 тысяч соискателей. Почти в два раза меньше желающих переехать в Санкт-Петербург - 28 тысяч человек. Выбрать работу в Краснодарском крае готовы 23 тысячи россиян", - приводит его слова ТАСС.

По данным портала "Работа в России" всего порядка 300 тысяч соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Помимо тройки лидеров, опрошенные отдали предпочтение Республике Крым, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Югре, а также назвали Красноярский край, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирскую область.

Большинство из тех, кто готов трудоустроиться в другом регионе - молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет, а также граждане в возрасте от 36 до 45 лет (28%). Чаще других возможность переезда для себя рассматривают менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также претенденты на руководящие позиции, заключили в Роструде.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Роструд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым ЦФО Московская область

Главное сегодня

Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов
Пушков объяснил истерию Запада по поводу милитаризации Калининграда
СМИ: Попавшая под лавину в Мурманской области девочка выжила
Число погибших при стрельбе в Колорадо увеличилось до 10 человек
Представлена новая игровая форма сборной России по футболу
В Роскачестве назвали лучшие смартфоны начала года
Россиянам станет легче получить региональные льготы