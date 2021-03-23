Роструд: Каждый шестой россиянин готов переехать в Москву ради работы

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край - тройка самых востребованных регионов для переезда ради карьеры. Примерно каждый шестой россиянин готов перебраться в Москву из-за работы, рассказал заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

"В столицу готовы переехать более 52 тысяч соискателей. Почти в два раза меньше желающих переехать в Санкт-Петербург - 28 тысяч человек. Выбрать работу в Краснодарском крае готовы 23 тысячи россиян", - приводит его слова ТАСС.

По данным портала "Работа в России" всего порядка 300 тысяч соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Помимо тройки лидеров, опрошенные отдали предпочтение Республике Крым, Московской области, Ханты-Мансийскому автономному округу и Югре, а также назвали Красноярский край, Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирскую область.

Большинство из тех, кто готов трудоустроиться в другом регионе - молодые люди в возрасте от 26 до 35 лет, а также граждане в возрасте от 36 до 45 лет (28%). Чаще других возможность переезда для себя рассматривают менеджеры, инженеры, юристы, администраторы, водители, экономисты, бухгалтеры, а также претенденты на руководящие позиции, заключили в Роструде.