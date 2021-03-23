Собянин назвал сроки окончания реконструкции Люберецких очистных сооружений

Комплексная реконструкция Люберецких очистных сооружений завершится в 2023 году. Об этом сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, побывав на важнейшем для столицы объекте коммунального хозяйства.

Увиденную ситуацию глава города прокомментировал так: "Сегодня уже готова первая очередь. Вторая очередь, самая большая, выполнена на 60%. В течение 2021-2023 годов работы будут завершены полностью".

Напомню, Люберецкие очистные сооружения - одни из крупнейших в Европе. Они занимают площадь 173 гектара. Принимая половину стоков Москвы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец, за сутки очищают порядка 3 миллионов кубометров сточных вод. Сооружения, построенные в 60-е годы прошлого века, неоднократно реконструировались и в двадцать первом столетии. Но в 2020-м году столичные власти вновь приняли решение об их модернизации. В результате проведенных работ, объяснил мэр, город получит принципиально новые очистные сооружения с новыми экологическими критериями качества и стандартами. "С учетом того, что вокруг живут сотни тысяч людей - жителей Подмосковья и Москвы, это очень важный экологический проект", - подчеркнул Собянин.

Самая первая задача, которую ставят перед собой коммунальщики, это избавить жителей прилегающих жилых районов от неприятных запахов, которыми их время от времени накрывает от очистных сооружений. В предыдущие годы российские инженеры с этой целью здесь внедрили оригинальную разработку. Они накрыли отстойники вместо традиционных купольных перекрытий плоскими плавающими крышками. Благодаря этому попадание в воздух сероводорода - главного источника неприятного запаха, уменьшилось на 90-95 процентов. Полностью же решить проблему поможет еще целый ряд мер, предусмотренных проектом новой реконструкции. В частности, будет построен новый узел, который поможет извлекать из сточных вод вдвое больше мусора. Сооружение нового блока ультрафиолетового обеззараживания производительностью 1 миллион кубометров сточных вод в сутки позволит пропускать через него все сточные воды, которые сооружения сбрасывают в водоприемники. И таких мер и технологических решений, большинство из которые носят инновационный характер и будут применены в России впервые, запланировано очень много.

Собянин отметил: в итоге реализации проекта улучшится качество жизни порядка двух миллионов жителей Москвы и Московской области, которые в зависимости от направления ветра периодически оказывались в зоне неприятных запахов.

В заключение визита Сергей Собянин поздравил коллектив Люберецких очистных сооружений с прошедшим Днем работников ЖКХ и лучшим вручил награды правительства Москвы.