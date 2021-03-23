Столичные вокзалы присоединились к программе Safe Travels

Все 9 железнодорожных вокзалов Москвы присоединились к международной программе по обеспечению безопасного туризма Safe Travels. Об этом сообщает пресс-служба Московских железных дорог.

Программа Safe Travels (безопасные путешествия) организована Всемирным советом по путешествиям и туризму в 2020 году. Она обеспечивает единообразие в вопросах безопасности услуг, предоставляемых индустрией туризма. Для путешественников это является гарантией того, что услуги отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм и рекомендациям по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Для столичной отрасли гостеприимства и путешествий разработан единый знак безопасного и комфортного отдыха - Safe Travels Discover Moscow.

Знак Safe Travels Discover Moscow, размещенный на вокзальных комплексах, подчеркивает особое внимание со стороны сотрудников пассажирской инфраструктуры к вопросам комфорта и безопасности посетителей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Данный знак подтверждает, что выполняются необходимые требования санитарно-гигиенических норм и рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию распространения пандемии коронавируса.

Напомним, что Всемирный совет по туризму и путешествиям World Travel & Tourism Council (WTTC) является мировым лидером в области устойчивого развития туризма. WTTC взаимодействует с органами государственной власти и международными организациями. Членами WTTC являются руководители ведущих мировых компаний индустрии туризма и гостеприимства.