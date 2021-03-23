Торговля ношеной одеждой, подержанной мебелью и техникой набирает обороты с каждым годом. И если раньше этот процесс был вызван только желанием россиян сэкономить, то теперь вторичное потребление еще и модно. Как развивается ресейл одежды - в обзоре "РГ".

Прошлый год стал для мировой fashion-индустрии не слишком удачным, падение прибыли в целом, по оценке Международной консалтинговой компании McKinsey, составило около 30 процентов. Продажи новой одежды, особенно дорогой, были крепко привязаны к офлайновым магазинам с их зеркалами и примерочными. Выход в Сеть лишь смягчил падение.

На рынке секонд-хенда, напротив, наблюдался рост и в офлайн-, и в онлайн-сегменте. С начала 2019 года онлайн-торговля подержанной одеждой в мире выросла на 27 процентов к 2020-му и на 69 процентов - к началу 2021-го, следует из данных профильной американской платформы ThredUp. По оценкам исследовательской компании GlobalData, общий объем рынка перепродажи предметов гардероба увеличится в два с лишним раза - с 28 миллиардов долларов в 2019 году до 64 миллиардов в 2024-м. При этом более решительно будет развиваться именно сегмент коммерческой перепродажи, а не традиционные для западных стран благотворительные проекты (когда люди жертвуют вещи и покупают их, чтобы перечислить средства какой-либо гуманитарной организации). Уже в 2019-м мировой рынок ресейла рос в 25 раз быстрее, чем стагнирующий ритейл одежды. Пандемия и запрос на экологически безопасное потребление только усилили этот тренд.

Динамика по России, конечно, не такая впечатляющая. Здесь массовому потребителю психологически проще купить пусть дешевую, но новую вещь, чем брендовую - с чужого плеча. Однако тренд тот же: спрос растет. Федеральные сети магазинов секонд-хенд: "Мегахенд", "Во! Ва!", "Евробренд" - открывают все новые точки по стране. Появляются профильные проекты в соцсетях, растет число объявлений о перепродаже на классифайдах.

Покупатели, особенно молодые, все чаще следуют глобальному тренду на разумное потребление и экологическую безопасность

По данным платформы "Авито", в 2020-м потребители стали чаще интересоваться бывшими в употреблении одеждой и аксессуарами во всех категориях, кроме детской. Так, спрос на женскую одежду в целом увеличился на 27 процентов, на винтаж - на 64. При этом объем предложения рос медленнее, на 17 и 53 процента соответственно к уровню 2019 года.

На платформе отметили, что такая картина характерна практически для всех регионов России. Везде между ростом спроса и предложения наблюдался разрыв в 5-12 процентов. Например, в Воронеже количество объявлений о перепродаже женской одежды секонд-хенд выросло примерно на 20 процентов, а запросов на ее покупку - на 28. В результате в абсолютном выражении спрос превышал предложение на четверть.

- Аналогичная ситуация сложилась в Калуге, Смоленске, Твери и других городах ЦФО. Посмотрим за Урал - увидим, что Новосибирск идет тем же путем: запросов о покупке б/у женской одежды зафиксировано на 27 процентов больше, чем предложений о перепродаже, - сообщил руководитель вертикали Lifestyle в "Авито" Алексей Козловский. - Сделок в категории "Личные вещи" в 2020 году было на 21 процент больше, чем годом ранее.

Конечно, здесь курс на экономию - основной фактор. Однако покупатели, особенно молодые, следуют глобальному тренду на разумное потребление и экологическую безопасность. Свою роль играет и цифровизация ресейла. Потребитель, который постесняется перебирать горы ношеного тряпья в типичном секонде, легко делает примерно то же в интернете, листая страницы на виртуальных досках объявлений. Некоторые платформы вдобавок предлагают услуги по доставке заказа или бесплатную примерку.

Настоящий бум переживает сегмент винтажной одежды, которая позволяет модникам легко выделиться на фоне тех, кто носит новые вещи из масс-маркета.

- Винтажные проекты открываются один за другим. Очень многие стали добавлять такие вещи в свой гардероб. Это хорошо видно, когда идешь по центру Москвы, - отметила основательница проекта NA Stylish Vintage Наталья Гайкович.

Предприниматель из Воронежа Виктория Лантюхова собирала винтажные платья несколько лет назад. На барахолках попадались очень интересные вещи, которые она приобретала для своего магазина карнавальных костюмов Komod&band.

- Платья, ботинки, очки - я покупала их по случаю, без фанатизма. И они долго болтались по чемоданам в магазине. Однажды мы даже провели в городе выставку, чтобы показать, какие это крутые вещи. Ну и потом я все раздала, чуть-чуть не дождалась моды на винтаж... - рассказала Виктория Лантюхова. - А сейчас все ищут и покупают такие платья! Уже просто так не наткнешься на объявление в интернете, это нужно специалиста-авитолога заводить, чтобы отслеживать новые предложения. Все винтажное скупают на лету даже без реставрации, и цены за последние года два сильно выросли.

Не так бурно, но развивается и ресейл современной брендовой одежды. Из частных попыток пристроить что-то ненужное или надоевшее рождается перспективный бизнес.

- Рынок пока находится на стадии формирования. Игроков немного, а сама ниша открыта не для всех - только потому, что люди в принципе не знают, что можно зарабатывать на перепродаже лимитированных кроссовок, одежды и различных аксессуаров. Это не так очевидно, как автомобили или недвижимость, - пояснил владелец Telegram-канала Merchantline (ресейл-платформы на базе мессенджера) Родион Ставич.

Схема действий здесь такая же, как в любом бизнесе на перепродаже: найти - привести в порядок - продать снова. Одежду для ресейла заказывают онлайн, собирают по знакомым, выискивают на барахолках (это особенно актуально для винтажа).

- Поиск - это и интернет-аукционы, и блошиные рынки, и обычные секонды, и европейские классифайды, и "Авито". Например, недавней моей находкой стала потрясающая шуба из песца, которую я купила у дамы из Вологды. Мех с норвежского аукциона, абсолютная фантастика! Правда, чтобы найти одну такую вещь в неделю, я ежедневно просматриваю несколько тысяч объявлений, - призналась Наталья Гайкович.

Собранные сокровища подвергают стирке или химчистке, при необходимости озонируют или реставрируют, иногда пропитывают водоотталкивающим средством.

Любопытно, что ресейл поддерживают и некоторые производители одежды. Казалось бы, им выгодно продвигать новые изделия. Но на одном этом хорошего имиджа сегодня не заработаешь. Основатели модного бренда Vatnique Алексей Сорокин и Кирилл Ступченко реализуют куртки собственного пошива, а если покупатель почему-то решает расстаться с их вещью, помогают найти другого владельца. Ребята репостят с "Авито" объявления о продаже вещей своего бренда, объясняя это так: "Мы изготавливаем продукт высокого качества, а клиенты, которые продают куртки на вторичном рынке, подтверждают это. Люди, которые по каким-то причинам не могут заказать новую куртку у нас, имеют возможность купить ее с рук в хорошем состоянии. Это же здорово!"