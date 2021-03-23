Трое летчиков погибли при срабатывании на земле катапульты в Ту-22М3

На аэродроме под Калугой произошло авиационное происшествие с военным самолетом. Об этом во вторник сообщили в министерстве обороны России. По данным военного ведомства, в ходе плановой подготовки к полету дальнего ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 "произошло нештатное срабатывание системы катапультирования". Отмечается, что авиаинцидент произошел на земле - на аэродроме, расположенном в Калужской области. Самолет только готовился к вылету.

Трое членов экипажа погибли, так как высоты не хватило для полного раскрытия парашютов. "Три члена экипажа Ту-22М3 при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в Минобороны России.

В настоящее время, уточнили в военном ведомстве, на указанный аэродром "для технического обследования самолета и выяснения причин авиапроисшествия" направлена комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ракетоносец-бомбардировщик Дальней авиации Ту-22М3М - вариант глубокой модернизации. Помимо принципиально новых унифицированных с системами стратегического бомбардировщика Ту-160М радиоэлектронных средств, ракетоносец получил расширенный состав управляемого ракетно-бомбового вооружения, которое существенно повышает боевую эффективность самолета. Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Экипаж Ту-22М3 - четыре человека.