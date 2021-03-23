В библиотеках Москвы завершено внедрение единой информационной системы

На заседании президиума правительства Москвы подведены итоги развития культуры столицы. В частности, отмечалось, что в городе завершено внедрение единой автоматизированной библиотечной информационной системы. Начиная с 2018 года, в рамках перехода на нее выдано свыше 460 тыс. единых читательских билетов, позволяющих брать книги в любой городской библиотеке. С января 2020 года читателям выдано 5,55 млн экземпляров изданий книг.

Библиотечные фонды продолжают пополняться литературой современных авторов. В прошлом году городские библиотеки получили более 13 тыс. книг-лауреатов и номинантов литературных премий и свыше 23 тыс. книг по каталогу "100 лучших новых книг для детей и подростков".

Впервые проведен конкурс на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского для авторов детской литературы, сопредседателем жюри которого является правнук писателя. Для участия в конкурсе была подана 671 заявка, победителями стали 7 книг. Церемония награждения прошла в онлайн-формате, ее посмотрели свыше 94 тыс. человек.

6-8 июня 2020 года с соблюдением всех необходимых мер предосторожности - состоялся шестой книжный фестиваль "Красная площадь", в котором приняли участие 200 издательств и посетили 15 тыс. человек. В рамках проекта "Списанные книги" были бесплатно переданы жителям 282 тыс. списанных московскими библиотеками книг. Портал "Списанные книги" (knigi.bibliogorod.ru) набрал 8,5 млн просмотров.