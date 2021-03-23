В Москве камеры будут фиксировать незаконные свалки

Новости

СМИ: База США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу 18:52
Запущен новый интерактивный проект "Атлас памяти Росгвардии" 18:44
Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга 18:38
Дуров: Telegram привлек 1 млрд долларов инвестиций 18:31
В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей 18:30
Доработку ГИС ЖКХ будут еженедельно обсуждать у вице-премьера 18:21
ФАС пригрозила "Яндексу" штрафом до полумиллиона рублей 18:19
Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности 18:11
У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей 18:11
В Солнечногорске пресечена попытка сбыта 2 кг синтетических наркотиков 18:08
Предприниматель Шпигель арестован по делу о взятках пензенскому губернатору 17:41
Болгария вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19 17:38
В Хибинах после снежного обвала эвакуируют еще одну детскую группу 17:37
Вышел трейлер драмы с Кейтелем и МакДауэллом "Кровь на короне" 17:37
У экс-главы Клинского района и окружения изъяли имущество еще почти на 1 млрд 17:34
ВЦИОМ: Большинство россиян согласно с возможной блокировкой Twitter 17:21
В Крыму спрогнозировали турпоток до восьми млн человек в 2021 году 17:21
Олич обратился к игрокам ЦСКА после своего назначения 17:19
Россия в шесть раз увеличит скорость перевозки грузов за счет цифровизации 17:18
Опубликован первый кадр из перезапуска "Обители зла" 17:16
В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей 17:11
ЦИК держит на контроле ситуацию с возможным вбросом бюллетеней в Пензенской области 17:08
В России введут реестр пивоваров 17:04
Норвегия отказала российской компании в продаже завода Rolls-Royce 16:59
В Подмосковье ребенок 12 часов просидел в застрявшем лифте 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
К чему приведет повышение ключевой ставки
К чему приведет повышение ключевой ставки
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
Верховный суд объяснил, как платить за ЖКУ в коттеджном поселке
23.03.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

В Москве камеры будут фиксировать незаконные свалки

Текст: Сергей Бабкин
Власти Москвы и Подмосковья разработали совместный проект федерального закона, ужесточающего ответственность за организацию незаконных свалок. Согласно идее народных избранников, штрафы за это правонарушение будут назначаться в том числе автоматически с помощью камер.

"Проблема особенно характерна для новой Москвы и Подмосковья", - заявил глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению столичного парламента Александр Козлов на совместном заседании комиссий гордумы. За последний год сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составила более 700 тыс. руб., в то время как затраты на ликвидацию свалки и рекультивацию - более 300 млн руб. Более того, незаконные свалки огнеопасны, в прошлом году в ТинАО произошел мощный пожар на стихийной помойке, пламя едва не перекинулось на жилые строения.
Кто должен сортировать мусор

По оценкам Александра Козлова, черный бизнес, связанный с незаконным вывозом отходов в новой Москве, процветает из-за копеечных штрафов. Сейчас стоимость вывоза контейнера с мусором начинается от 10 тыс. руб. "Черные" мусорщики часто выбрасывают отходы в леса, а то и просто на обочины дорог. Даже если попадутся, то штраф для физических лиц составит всего от1 до 2 тыс. руб. Проект федерального закона, который поддерживает и Мособлдума, предлагает повысить штрафы для "физиков" до 10-15 тыс. руб., а для юрлиц в отдельных случаях - до 150 тыс. и выше. Кроме того, проектом предусмотрена и автоматическая фиксация таких нарушений видеокамерами.

"Научить камеры автоматически распознавать крупногабаритный мусор одного типа (например, мешки или крупный строительный мусор), действительно, можно, - рассказали "РГ" в ассоциации производителей систем и операторов фотовидеофиксации "ОКО". - С мелким мусором сложнее".

При этом существующие сейчас технологии распознавания способны обеспечить фиксацию выброса отходов, но потребуется доработать алгоритмы под эту конкретную задачу, говорят в "ОКО". А что касается "фотоловушек", то у них нет функции автоматического распознавания, они просто делают серии фотографий, активируясь по датчику движения в зоне контроля. Все материалы с таких камер нужно будет отсматривать в ручном режиме, а значит и организовать оперативное реагирование будет сложнее. "Очевидно, что чтоб этот проект был рабочим, требуется детальная проработка его технической спецификации в сотрудничестве с экспертным сообществом - производителями и операторами оборудования для фотовидеофиксации", - заключили в ассоциации.

Проект закона должны рассмотреть на заседании Мосгордумы, в случае одобрения, его направят для заключения в федеральное правительство.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Владимир Толстой назвал лауреатов премий президента
Лавров: У России нет отношений с Евросоюзом
Госдума одобрила проект о праве президента претендовать еще на два срока
Курс евро впервые с 1 марта поднялся выше 90 рублей
Центробанк дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников
Мошенники придумали новый способ обмана банковских клиентов
Верховный суд разъяснил, как снизить алименты