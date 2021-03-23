В Москве камеры будут фиксировать незаконные свалки

Власти Москвы и Подмосковья разработали совместный проект федерального закона, ужесточающего ответственность за организацию незаконных свалок. Согласно идее народных избранников, штрафы за это правонарушение будут назначаться в том числе автоматически с помощью камер.

"Проблема особенно характерна для новой Москвы и Подмосковья", - заявил глава комиссии по госстроительству и местному самоуправлению столичного парламента Александр Козлов на совместном заседании комиссий гордумы. За последний год сумма штрафов, взысканных с нарушителей, составила более 700 тыс. руб., в то время как затраты на ликвидацию свалки и рекультивацию - более 300 млн руб. Более того, незаконные свалки огнеопасны, в прошлом году в ТинАО произошел мощный пожар на стихийной помойке, пламя едва не перекинулось на жилые строения.

По оценкам Александра Козлова, черный бизнес, связанный с незаконным вывозом отходов в новой Москве, процветает из-за копеечных штрафов. Сейчас стоимость вывоза контейнера с мусором начинается от 10 тыс. руб. "Черные" мусорщики часто выбрасывают отходы в леса, а то и просто на обочины дорог. Даже если попадутся, то штраф для физических лиц составит всего от1 до 2 тыс. руб. Проект федерального закона, который поддерживает и Мособлдума, предлагает повысить штрафы для "физиков" до 10-15 тыс. руб., а для юрлиц в отдельных случаях - до 150 тыс. и выше. Кроме того, проектом предусмотрена и автоматическая фиксация таких нарушений видеокамерами.

"Научить камеры автоматически распознавать крупногабаритный мусор одного типа (например, мешки или крупный строительный мусор), действительно, можно, - рассказали "РГ" в ассоциации производителей систем и операторов фотовидеофиксации "ОКО". - С мелким мусором сложнее".

При этом существующие сейчас технологии распознавания способны обеспечить фиксацию выброса отходов, но потребуется доработать алгоритмы под эту конкретную задачу, говорят в "ОКО". А что касается "фотоловушек", то у них нет функции автоматического распознавания, они просто делают серии фотографий, активируясь по датчику движения в зоне контроля. Все материалы с таких камер нужно будет отсматривать в ручном режиме, а значит и организовать оперативное реагирование будет сложнее. "Очевидно, что чтоб этот проект был рабочим, требуется детальная проработка его технической спецификации в сотрудничестве с экспертным сообществом - производителями и операторами оборудования для фотовидеофиксации", - заключили в ассоциации.

Проект закона должны рассмотреть на заседании Мосгордумы, в случае одобрения, его направят для заключения в федеральное правительство.