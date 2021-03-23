В Москве раскрыто заказное убийство за 3,5 миллиона рублей

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в дежурную часть территориального отдела полиции обратился 73-летний москвич с заявлением о пропаже своего 43-летнего сына. Пенсионер пояснил, что сын не выходит на связь уже долгое время, чего раньше за ним замечено не было.

Оперативники выяснили, что у дома на улице Маршала Тухачевского неизвестные, используя электрошокер, нанесли мужчине множественные удары, надели наручники, насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники Управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБРа задержали подозреваемых, пятерых мужчин в возрасте от 19 до 63 лет.

Как выяснилось, один из фигурантов и заказчик преступления - бывший тесть потерпевшего. Испытывая личную неприязнь, обусловленную продолжительными неприязненными отношениями, возникшими в результате его развода со своей дочерью, он организовал похищение и убийство. Для этого он нанял киллеров за денежное вознаграждение в размере более 3,5 миллиона рублей. Труп бывшего зятя нашли в гаражном боксе на территории Московской области.

Все задержанные взяты под стражу.