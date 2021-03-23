В Москве снова вырос интерес к вторичному жилью

В феврале было зарегистрировано более 12 тысяч сделок на вторичном рынке жилья Москвы. По данным столичного Росреестра, это в 1,6 раза больше, чем в предыдущем месяце.

По итогам февраля, отмечает пресс-служба ведомства, в Москве зафиксирован наибольший за последние три года рост количества сделок со "вторичкой" по отношению к первому месяцу года - около 60 процентов.

За первые же два месяца нынешнего года на столичном рынке недвижимости было оформлено 19,6 тыс. сделок со "вторичкой", что на два процента больше аналогичных показателей 2020 года, но на 11 процентов меньше, чем двумя годами ранее.