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23.03.2021 09:05
Рубрика: Общество

В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ

Текст: Любовь Проценко

В Москве с 24 марта выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в двух торговых центрах - "Ереван-Плаза" и "Щука". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

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"В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы сразу нескольких. Так, с 24 марта возобновят свою работу выездные бригады вакцинации в торговых центрах "Европейский" и "Гагаринский". В ТЦ "Рио" Ленинский вакцинация первым компонентом продлена до 27 марта", - также отметили в пресс-службе.

График работы выездных бригад опубликован на сайте.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

Фото: Олеся Курпяева / РГ
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Вакцинация занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 99 соглашений с частными медорганизациями, 81 клиника уже начала вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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